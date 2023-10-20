"Розбите серце" глави ООН: Гутерріш поскаржився, що в Газу не пускають гуманітарну допомогу

Судячи з коментарів під постом генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша в соцмережі X (Twitter), його повідомлення викликало велику кількість коментарів пропалестинського характеру.

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Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш 20 жовтня закликав до того, щоб вантажівки з гуманітарною допомогою були допущені до Сектора Гази якомога швидше. Про це він повідомив на пресконференції, яка відбулася на єгипетському боці КПП "Рафах" на кордоні з Газою.

Глава ООН назвав допомогу "для Гази, що роздирається війною", рятувальним кругом, який необхідно якомога швидше переправити до палестинського анклаву.

"Ці вантажівки — не просто вантажівки, це рятувальний круг. Вони являють собою різницю між життям і смертю для дуже багатьох людей у Секторі Гази", — заявив Гутерріш, коли відвідав єгипетський бік Рафаха, щоб спостерігати за підготовкою доставки допомоги.

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За інформацією видання Times of Israel, вантажні літаки і вантажівки доправляли гуманітарну допомогу в Рафах упродовж кількох днів, але дотепер жодна з колон не вирушила в Газу, яка перебуває під інтенсивними ізраїльськими бомбардуваннями.

"Бачачи, що (вантажівки з гуманітарною допомогою. — Ред.) застрягли тут, я чітко розумію: нам потрібно змусити їх перебратися... на інший бік цієї стіни... якнайшвидше і якнайбільше", — сказав Гутерріш журналістам, які зібралися в Рафасі.

Глава ООН наголосив, що має бути докладено "постійних зусиль", що вимагають перетину кордону не однією колоною, а багатьма, "щоб отримати дозвіл у значній кількості, щоб мати достатню кількість вантажівок для надання підтримки народу Гази".

"Організація Об'єднаних Націй активно взаємодіяла з усіма сторонами, включно з Єгиптом, Ізраїлем і США, щоб вантажівки вирушили якнайшвидше", — зауважив Гутерріш.

В акаунті ООН соцмережі Х (Twitter) Гутерріш опублікував фотографії біля КПП "Рафах", викликавши своїм постом численну підтримку з боку пропалестинських коментаторів.

Як інформував Фокус, представниця США нагадала членам Радбезу ООН, що Ізраїль має право на самозахист. У резолюції йдеться про гуманітарні питання, але жодним словом не згадано про терористів ХАМАС, які є загрозою для ізраїльтян.

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Нагадаємо, Фокус повідомляв, що 25 вересня голова міжнародної комісії ООН з розслідування воєнних злочинів в Україні Ерік Месе заявив, що деякі висловлювання, які публікують у російських державних і проурядових ЗМІ, "можуть становити злочин підбурювання до геноциду".

Раніше, 5 вересня, радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк звернувся до представників ООН через їхнє небажання визнати факт, що РФ влаштувала геноцид в Україні. Він назвав таку позицію "політичною беззубістю".