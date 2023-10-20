В РФ знайшли заміну Суровікіну: хто став новим головнокомандувачем ПКС РФ

Сергій Суровікін пішов у відставку з посади головнокомандувача ВКС РФ 23 серпня. З цього моменту тимчасовим виконувачем обов'язків головкому був Афзалов.

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У Росії нарешті визначилися, хто посяде місце головнокомандувача Повітряно-космічних сил Росі замість "генерала-армагедона" Сергія Суровікіна. Новим головкомом став заступник Суровікіна Віктор Афзалов. Про це повідомляє російське видання News.ru.

Відомо, що до свого призначення генерал-полковник Віктор Афзалов був тимчасовим виконувачем обов'язків на цій посаді. Він також уже був т.в.о головкому ВКС, коли Суровікін командував Об'єднаним угрупуванням військ та сил РФ на території України.

Сергій Суровікін 23 серпня пішов у відставку з посади головнокомандувача ВКС РФ. З цього моменту тимчасовим виконувачем обов'язків головкому призначили Афзалова.

Віктор Афзалов: що відомо

Генерал-полковник закінчив Пушкінське вище військове училища радіоелектроніки протиповітряної оборони. Обіймав посади від начальника розрахунку відділення бойового управління групи зенітних ракетних дивізіонів корпусу ППО до начальника штабу – першого заступника командувача армії ВПС та ППО. 2018 року був начальником головного штабу Повітряно-космічних сил РФ.

У 2022 році президент РФ Володимир Путін надав Віктору Афзалову звання генерал-полковника.

В Україні він вважається воєнним злочинцем і є в базі "Миротворця".

"Усвідомлено виконує накази путінського режиму щодо знищення Української держави та українців. Учасник російсько-білоруської військової агресії проти України 24.02.2022. Співучасник злочинів російської влади проти України та її громадян", — пише "Миротворець".

Одружений. Має сина.

Нагадаєумо, що ексголовнокомандувача Повітряно-космічними силами Російської Федерації Сергія Суровікіна помітили у Москві разом із сім'єю в одному з храмів. Вони спробували дізнатися, де почав служити Суровікін, проте той відмовився спілкуватися зі ЗМІ.

В липні після військового заколоту начальнику ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина генерала Сергія Суровікіна затримали у Росії. Його утримували та допитували в Москві попри те, що той не був причетний до повстання.

4 вересня стало відомо, що генерала Суровікіна випустили з-під варти після смерті Євгена Пригожина.