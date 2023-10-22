У трьох кольорах: Міноборони показало білизну, якою забезпечили жінок у ЗСУ (фото)

У Міноборони зазначили, що білизну для військовослужбовиць виготовлятимуть у трьох кольорах. У підрозділах ЗСУ відзначили якість, зручність і універсальність комплектів.

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На забезпечення до Збройних сил України надали білизну для військовослужбовиць. Комплекти пройшли всі необхідні випробування в підрозділах ЗСУ. Про це 22 жовтня повідомили в пресслужбі Міністерства оборони.

Зазначають, що жіноча білизна пройшла всі необхідні випробування в підрозділах ЗСУ, а жінки-військовослужбовці тестували комплекти протягом 2023 року у два етапи, перевіряли їх на функціональність, надійність, якість, зручність, а також на відповідність власним побажанням.

Білизна для жінок у ЗСУ

Жінки, які брали участь у тестуваннях, позитивно оцінили такі характеристики білизни:

якісні матеріали (у складі — бавовна й еластан), які добре вентилюються та відводять вологу;

зручний крій, що не обмежує рухів і підходить для використання навіть у повній екіпіровці;

розмірна сітка охоплює широкий спектр розмірів — від XS до XL;

універсальна, з високою посадкою, гарно тягнеться та тримає форму.

Комплекти жіночої білизни виготовляються в трьох кольорах: Coyote, Olive green, Black.

Білизна для жінок у ЗСУ

Відомство пише, що чисельність жінок у лавах ЗСУ збільшилася на 40% порівняно з 2021 роком — тепер їх майже 43 000.

Нагадаємо, доктор технічних наук за спеціальністю "Озброєння та військова техніка", професор Костянтин Боряк повідомив, що в Україні створили плащ-невидимку від російських тепловізорів і дронів із тепловізійними камерами.