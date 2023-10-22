В трех цветах: Минобороны показало белье, которым обеспечили женщин в ВСУ (фото)

В Минобороны отметили, что белье для военнослужащих будут изготавливать в трех цветах. В подразделениях ВСУ отметили качество, удобство и универсальность комплектов.

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На обеспечение в Вооруженные силы Украины поставили белье для военнослужащих. Комплекты прошли все необходимые испытания в подразделениях ВСУ. Об этом 22 октября сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

Отмечается, что женское белье прошло все необходимые испытания в подразделениях ВСУ, а женщины-военнослужащие тестировали комплекты в течение 2023 года в два этапа, проверяли их на функциональность, надежность, качество, удобство, а также на соответствие собственным пожеланиям.

Белье для женщин в ВСУ

Женщины, участвовавшие в тестированиях, положительно оценили следующие характеристики белья:

качественные материалы (в составе — хлопок и эластан), которые хорошо вентилируются и отводят влагу;

удобный крой, который не стесняет движений и подходит для использования даже в полной экипировке;

размерная сетка охватывает широкий спектр размеров — от XS до XL;

универсальная, с высокой посадкой, хорошо тянется и держит форму.

Комплекты женского белья изготавливаются в трех цветах: Coyote, Olive green, Black.

Белье для женщин в ВСУ

Кроме того, ведомство пишет, что численность женщин в рядах ВСУ увеличилась на 40 % по сравнению с 2021 годом — теперь их почти 43 000.

Напомним, доктор технических наук по специальности вооружение и военная техника, профессор Константин Боряк сообщил, что в Украине создали плащ-невидимку от российских тепловизоров и дронов с тепловизионными камерами.