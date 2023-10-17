Украинцы создали плащ-невидимку против российских тепловизоров: раскрыты тайны изделия

Доктор технических наук Константин Боряк рассказал, что от иностранных аналогов разработка "плаща-невидимки" отличается другим принципом работы, умеренной себестоимостью и практичностью. А у россиян они более тонкие и с фольгой внутри.

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В Украине создали плащ-невидимку от российских тепловизоров и дронов с тепловизионными камерами. Он разрабатывался с фокусом на то, что военнослужащий будет использовать его с типичным снаряжением в боевых условиях. Об этом рассказали доктор технических наук по специальности вооружение и военная техника, профессор Константин Боряк и соразработчик и производитель "плащей-невидимок" Максим Боряк в эфире телемарафона.

"Это маскировочное средство военнослужащих от технических средств наблюдения и ведения разведки с помощью тепловизоров, которые используются противником", — сообщил профессор.

По его словам, направленность разработки — маскировать военнослужащего под пейзаж и под конкретную природную ситуацию, которая есть на местности.

"Это и заброшенные, уничтоженные здания, и деревья, и кустарники, и высокая трава. То есть, должна быть не голая белая стена", — сказал Боряк в эфире телемарафона.

Доктор технических наук добавил, если надеть плащ и стать рядом с белой стеной, то в тепловизоре можно будет увидеть пятно на стене, "но вы не увидите белую стену, то есть человек не растворится в этой стене".

"Это маскировочное изделие, оно маскирует человека именно под местность. Если посмотреть в тепловизор на человека, одетого в этот плащ, то вы самого человека не увидите, будет видно только местность, которая присуща тому месту, за которым наблюдают", — отметил Константин Боряк.

Соразработчик и производитель маскировочного средства Максим Боряк разъяснил, что украинский "плащ-невидимка" изначально разрабатывался с фокусом на то, что военнослужащий будет использовать его со своим снаряжением в боевых условиях, поэтому его надевают на бронежилет, а лицо закрывают специальной маской.

Сообщают и, что украинская разработка имеет два патента — на сам состав материала и на конструкцию, которые работают только вместе.

"Если взять что-то одно, то оно так работать не будет. Его особенность в том, что кроме многослойного материала, есть специфическая конструкция", — подчеркнул Константин Боряк.

Пределы эксплуатации "плаща-невидимки": детали

Отмечают, что плащ-невидимка предназначен для нахождения на месте или очень медленного передвижения, ведь при значительном ускорении движения, человеческое тело излучает большое количество тепловой энергии.

"Человек постоянно излучает тепло и его надо куда-то девать, если стабилизировать эту энергию тепла, то можно как-то с ней сладить. Если бегать, то это слишком будет энергии", — пояснил Константин Боряк.

Кроме того, профессор отметил, что от иностранных аналогов, украинская разработка "плаща-невидимки" отличается другим принципом работы. А именно, умеренной себестоимостью и практичностью, в частности, возможностью очистки моющими средствами без потери маскировочных свойств.

"Есть примеры таких элитных плащей, в которых используют метаматериалы, они другие совсем и по другому принципу работают, но они и дорогие. У нас стояла задача сделать не дорого, чтобы каждый боец мог проползти в грязи, потом отмыть, восстановить и все работает", — акцентировал Константин Боряк.

Если сравнивать с аналогичными маскировочными средствами россиян, то, по словам Боряка, у них они более тонкие, а в середине используется фольга, из-за этого теряются маскировочные свойства перед тепловизором.

"Плащ-невидимка" для ВСУ: что известно

4 октября министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров поделился новой украинской разработкой — плащом-невидимкой для Сил обороны.

Он рассказал, что плащ блокирует излучение тепла и таким образом делает солдата незаметным.

По его словам, разработка будет полезной для украинских снайперов или групп Сил специальных операций ВСУ, которые выполняют задачи на передовой.

Чиновник проинформировал, что плащ также имеет защищенность от дождя и мокрого снега. Кроме того, он не горит и может защитить владельца от высоких температур.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов показал запуск новой украинской ракеты.