ЗС РФ запустили ударні БПЛА: у Києві й області пролунали вибухи

Повітряну тривогу перед вибухами не оголошували, сили ППО оперативно спрацювали на підступах до столиці. Можливо, атаку здійснили дронами невстановленого типу.

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В Облонському та Голосіївському районах Києва пізно ввечері 22 жовтня пролунали вибухи. Про це повідомляє кореспондент Фокусу.

Повітряну тривогу в Києві й області перед вибухами не оголошували. Моніторингові канали писали про вибухи у Вишгороді.

Київська обласна військова адміністрація заявила про фіксацію ударних дронів у регіоні, сили ППО працюють по цілях. Людей просять перебувати в укриттях під час сигналу повітряної тривоги.

Начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко повідомив про роботу ППО на підступах до Києва.

Повітряні сили ЗСУ також попереджали про загрозу ударних безпілотників для Київської, Запорізької та Дніпропетровської областей.

Нагадаємо, що, за даними українських Повітряних сил, окупанти стали атакувати Україну дронами невстановленого типу. На них могли встановити двигуни, куплені на AliExpress.

Нещодавно ЗСУ завдали ударів по військовому табору росіян біля аеродрому "Халіно" в Курській області РФ. Там було до трьох тисяч військових і 80 одиниць техніки.