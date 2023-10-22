ВС РФ запустили ударные БПЛА: в Киеве и области раздались взрывы

Воздушную тревогу перед взрывами не объявляли, силы ПВО оперативно сработали на подступах к столице. Возможно, атаку произвели дронами неустановленного типа.

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В Облонском и Голосеевском районах Киева поздно вечером 22 октября раздались взрывы. Об этом сообщает корреспондент Фокуса.

Воздушную тревогу в Киеве и области перед взрывами не объявляли. Мониторинговые каналы писали о взрывах в Вышгороде.

Киевская областная военная администрация заявила о фиксации ударных дронов в регионе, силы ПВО работают по целям. Людей просят находиться в укрытиях во время сигнала воздушной тревоги.

Начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко сообщил о работе ПВО на подступах к Киеву.

Воздушные силы ВСУ также предупреждали об угрозе ударных беспилотников для Киевской, Запорожской и Днепропетровской областей.

Напомним, что по данным украинских Воздушных сил оккупанты стали атаковать Украину дронами неустановленного типа. На них могли установить двигатели, купленные на AliExpress.

Недавно ВСУ нанесли удары по военному лагерю россиян возле аэродрома "Халино" в Курской области РФ. Там было до трех тысяч военных и 80 единиц техники.