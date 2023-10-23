"Росіян реально більше": командир 80-ї ОДШБр пояснив, чому в Україні потрібно посилити мобілізацію

Боєць говорить, що люди на фронті закінчуються, і потрібно міняти підходи до мобілізації на більш жорсткі, оскільки Україна може втратити території.

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Українське військо потребує поповнення, тому мають бути жорсткі підходи до мобілізації. Про це сказав командир одного з підрозділів 80-ї ОДШБр Роман Шевчук.

"Не вистачає людей. Кажу прямо і не боюся цього. І ті, хто думають, що зможуть пересидіти в глибокому тилу до закінчення війни, а потім говорити, що вони допомагали економічному фронту , купуючи каву і цигарки — так вже не пройде. Людей мало, тому що війна у нас повномасштабна, а мобілізація чомусь не повномасштабна", — сказав командир.

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Він додав, що люди закінчуються, і потрібно міняти підходи до мобілізації, тому має великі сподівання на нового міністра оборони щодо запровадження більш жорстких механізмів призову.

"Я не бачу нічого поганого в тому, що працівники ТЦК та СП ходять і фактично ловлять за руки тих, хто повинен виконувати свій конституційний обов'язок. Коли я втрачаю своїх людей, виконуючи бойову задачу, мене це не бентежить. Вони виконують обов'язок, значить й інші повинні його виконувати", — сказав Роман Шевчук.

Боєць ЗСУ вважає, що не може бути в суспільстві так, що одні воюють і втрачають життя і здоров'я, а інші "тусять", ніби нічого не відбувається.

"Я взагалі згоден з тим, що в нас суспільство думає, що вивезем і так. Простий приклад: вивезем, але з якою територією? Не може так бути, що в одних війна, а інші тусять, бо це завершиться на іншій лінії розмежування. Росіян реально більше. Ми маємо перемагати за рахунок ефективності, технологій і якості людей. Але ж людей. Коротше кажучи, нам ніхто не гарантував перемогу окрім нас самих", — сказав Роман Шевчук.

Нагадаємо, що із 1 листопада виїхати з України зможуть визначені законодавством категорії військовозобов'язаних.

Раніше повідомлялося, що у Харківській області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав повістку, проте відмовився від мобілізації.