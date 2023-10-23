У ЗСУ залишається тільки два тижні на прорив, але зимовий сюрприз можливий, — аналітик

Звільнення територій взимку все ще можливе, оскільки бронетехніка України зможе переміщатися не тільки дорогами, а й відкритою місцевістю.

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В України залишається тільки кілька тижнів, щоб домогтися нового просування до настання осіннього бездоріжжя, поки ґрунт все ще стійкий для бронетехніки. Без значного прогресу увага світової громадськості буде прикута до подій у Секторі Газа, а не до України. На цьому наголошує британський військовий аналітик Майкл Кларк, повідомляє Sky News.

За його словами, Україна продовжує військову кампанію і виснажує російські сили за лінією фронту, і прорив узимку все ще можливий, оскільки бронетехніка може переміщатися не тільки дорогами, а й відкритою місцевістю.

Але українським силам, ймовірно, незабаром знадобиться пауза для ротації та переозброєння деяких ключових підрозділів як підготовка до наступного етапу.

Знадобиться ще більше боєприпасів різного калібру і ракет для ведення операцій наступного року.

Не зумівши домогтися значних проривів влітку, Україна, можливо, готує для росіян сюрприз узимку, хоча б для того, щоб переконати західних партнерів і постачальників озброєнь у тому, що ЗСУ здатні відкинути російські війська з більшої частини або ж з усієї окупованої території.

Кларк вважає, що найближчі місяці для Києва будуть важкими і в політичному, і у військовому плані.

Нагадаємо, що, за інформацією ГУР, проведення прихованої мобілізації у РФ видається проблематичним для кремлівського керівництва.

Також повідомлялося, що напередодні, 22 жовтня, попри протидію окупантів, ЗСУ налагоджують постачання на лівому березі в Кринках.