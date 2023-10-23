"Дивом вижив та вибрався з могили": бійці ЗС РФ розстріляли трьох братів за участь в АТО

Російські загарбники виявили у будинку чоловіків військову форму, після чого вибили з одного з них зізнання та усіх повезли в лісосмугу. Одному брату вдалося вижити, а його катів — ідентифікували.

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Російські військові катували та розстріляли чоловіків, однак один з них дивом залишився живим. Тепер окупантам загрожує довічне ув’язнення. Деталями 23 жовтня поділилась пресслужба поліції Чернігівської області.

За даними слідства, 18 березня минулого року під час окупації одного з населених пунктів Чернігівщини російські загарбники ввірвались в чужу оселю. Вони влаштували обшук будинку місцевих, якими виявились троє братів.

У поліції пояснили, що один з братів у минулому брав участь в АТО/ООС. Ворожі бійці знайшли в будинку військову форму ЗСУ, після чого усіх родичів побили прикладами та пригрозили розстрілом.

"Чоловіків зв’язали, одягли на голови мішки та кайданки, посадили у БТР та доправили на територію місцевого господарства, де ув’язнили в одному з приміщень на чотири дні, та катували", — передала пресслужба.

Брати протягом кількох днів перебували у маленькому приміщенні без належних умов. Їхні руки та очі були зав’язані.

Ввечері 21 березня, за інформацією поліції, одного з чоловіків змусили зізнатись, що старший брат родини нібито спалив військову техніку ЗС РФ. Після цього командир, якого вже ідентифікували як керівника військової поліції полковника Костянтина Смирнова, наказав розстріляти усіх родичів.

Фото, оприлюднене пресслужбою поліції Фото: Національна поліція

Також правоохоронцям вдалося встановити особу одного з підлеглих Смирнова. Ним був Денис Подгорний.

Фото, оприлюднене пресслужбою поліції Фото: Національна поліція

"Окупанти у багажнику автомобіля вивезли цивільних чоловіків у лісосмугу, поставили їх на коліна перед викопаною ямою та розстріляли. Після чого скинули тіла в яму та закопали", — розповіли в поліції.

Проте один з братів, Микола, дивом вижив та навіть зміг самостійно вибратись з могили.

Як пізніше з’ясували правоохоронці, бійці російського угрупування військ "Центр" перебували на окупованій території з 28 лютого до 1 квітня 2022 року. Смирнова та Подгорного підозрюють у порушенні законів війни, поєднаному з умисним вбивством за попередньою змовою.

"За скоєне російським окупантам загрожує довічне позбавлення волі", — наголосила пресслужба відомства.

Нагадаємо, Микола давав коментар ЗМІ щодо трагедії, яку пережив. Він розповідав, що ворожа куля пройшла через щоку навиліт, тому не заділа життєво важливих органів.

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