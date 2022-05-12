Довелося вибиратися з могили: під Черніговом чоловікові вдалося вціліти після розстрілу ЗС РФ (відео)

Попри пов'язані кінцівки Микола Куліченко зміг вибратися з ями, яку викопали окупанти. А після цього пройти 40 км до свого села з вогнепальним пораненням голови.

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У березні російські солдати взяли в полон і розстріляли трьох братів, мешканців Чернігівської області. Одному з них удалося вижити — куля наскрізь пройшла через щоку. Чоловік вибрався з викопаної окупантами могили та пройшов 40 кілометрів до свого села. Про це повідомляє видання "Суспільне".

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18 березня до будинку Миколи Куліченка та його двох братів з обшуком прийшли російські військові. Окупанти знайшли там форму Збройних сил України молодшого брата Євгена та медалі їхнього діда, що, за словами чоловіка, і стало причиною майбутніх тортур і розстрілу.

Колишнього військовослужбовця солдати РФ насильно вивели на вулицю, поставили на коліна і почали бити кийком, який той сам і зробив.

Потім усім трьом зав'язали очі, кинули у військовий автомобіль і вивезли із села. За словами Миколи, російські військові доставили його з братами до приміщення пилорами, розташованого у селі Вишневе, де окупанти й проводили допити. Співрозмовник журналістів зазначив, що на піддонах у приміщенні лежали поранені солдати. Там брати провели три дні, після чого їх відвезли на розстріл у лісосмугу.

Миколі та двом його братам російські солдати викопали могилу, потім їм зв'язали руки та ноги, зав'язали очі, після чого всім трьом вистрілили у голову. Після розстрілу окупанти засипали мирних жителів землею. Миколі вдалося вибратися з могили, незважаючи на пов'язані кінцівки. Як він розповів журналістам, куля пройшла йому через щоку навиліт і не зачепила життєво важливих органів. Його брати — Євген і Дмитро загинули.

Далі мешканець Чернігівської області дістався найближчого села, пройшовши російський блокпост. Там йому зустрілася жінка, яка на якийсь час дала притулок потерпілому. Після цього Микола пройшов пішки майже 40 кілометрів до свого села. Лікарі, обстеживши чоловіка вже після звільнення регіону від військ РФ, зафіксували в нього два зламані ребра.

Українські правоохоронці вже розпочали розслідування цього інциденту за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу (порушення законів і звичаїв війни). Ідентифікацією російських військових, причетних до тортур і розстрілу мирних жителів займеться Служба безпеки України.

Раніше журналісти розповіли про те, як російський генерал нагородив орденом свого сина за "визволення Чернігівської області".

Нагадаємо, нещодавно ЗМІ показали відео, на якому знято, як російські солдати 16 березня цього року застрелили двох беззбройних мирних жителів під час відходу після бою під Києвом.