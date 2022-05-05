Російський генерал нагородив свого сина за "визволення" Чернігівської області, — ВВС

У день відходу російських військ із півночі України на телеканалі "Зірка" вийшов сюжет, у якому генерал-полковник Лапін нагороджує свого сина-підполковника Дениса.

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Генерал-полковник РФ Олександр Лапін нагородив свого сина Дениса Лапіна орденом за "визволення" Чернігівщини. Про це повідомляє російська служба ВВС.

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На пропагандистському телеканалі Міноборони РФ "Зірка" 29 березня вийшов сюжет, у якому командувач військ Центрального військового округу Олександр Лапін нагороджує свого сина Дениса, вручаючи нагороди "за мужність і героїзм, проявлені в процесі спецоперації в Україні". Заявлялося, що захід проходив десь у Чернігівській області. Для нагородження Лапін особисто прибув на чернігівський напрямок.

[ + – ] Батько Дениса Лапіна – Олександр. Командувач центральним військовим округом

Як розповів автор сюжету, орден Мужності, медаль "За відвагу", орден "За заслуги перед Батьківщиною" та медаль Жукова Лапін вручив військовим за мужність і героїзм, проявлені в процесі "визволення" населених пунктів на Чернігівщині.

За фактом ЗС РФ не досягли жодних успіхів на чернігівському чи сумському напрямках. 29 березня ЗС РФ заявила про відступ із півночі України. Москва назвала відхід "кроком доброї волі", а в Києві заявили про успішне відбиття атаки.

Журналісти зазначають, що про спорідненість Олександра та Дениса вони дізналися, зв'язавшись з родичами. Підполковник Денис Лапін командує 1-м гвардійським танковим полком — військова частина №58198.

[ + – ] Підполковник Денис Лапін

Нагадаємо, 9 травня президент РФ Володимир Путін може офіційно оголосити війну Україні, оголосити загальну мобілізацію та запровадити воєнний стан у Росії.