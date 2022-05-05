UA
UA
Разделы
Материалы
Военный Фокус Российско-украинская война

Российский генерал наградил своего сына за "освобождение" Черниговской области, — BBC

176
генерал наградил сына
Александр Лапин награждает сына Дениса

В день отхода российских войск с севера Украины на телеканале "Звезда" вышел сюжет, в котором генерал-полковник Лапин награждает своего сына-подполковника Дениса.

Генерал-полковник РФ Александр Лапин наградил свое сына Дениса Лапина орденом за "освобождение" Черниговщины. Об этом сообщает российская служба ВВС.

На пропагандистском телеканале Минобороны РФ "Звезда" 29 марта вышел сюжет, в котором командующий войсками Центрального военного округа Александр Лапин награждает своего сына Дениса, вручая награды "за мужество и героизм, проявленные в ходе спецоперации в Украине". Заявлялось, что мероприятие проходило где-то в Черниговской области. Для награждения Лапин лично прибыл на черниговское направление.

вс рф
Отец Дениса Лапина - Александр. Командующий центральным военным округом

Как рассказал автор сюжета, орден Мужества, медаль "За отвагу", орден "За заслуги перед Отечеством" и медаль Жукова Лапин вручил военным за мужество и героизм, проявленные при "освобождении" населенных пунктов на Черниговщине.

По факту ВС РФ не добились никаких успехов на черниговском или сумском направлениях. 29 марта ВС РФ заявили об отступлении с севера Украины. Москва назвала отход "шагом доброй воли", а в Киеве заявили об успешном отражении атаки.

Журналисты отмечают, что о родстве Александра и Дениса они узнали связавшись с родственниками. Подполковник Денис Лапин командует 1-й гвардейским танковым полком — воинская часть №58198.

подполковник рф
Подполковник Денис Лапин

Напомним, 9 мая президент РФ Владимир Путин может официально объявить войну Украине, объявить всеобщую мобилизацию и ввести военное положение в России.