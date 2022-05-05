Российский генерал наградил своего сына за "освобождение" Черниговской области, — BBC

В день отхода российских войск с севера Украины на телеканале "Звезда" вышел сюжет, в котором генерал-полковник Лапин награждает своего сына-подполковника Дениса.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Генерал-полковник РФ Александр Лапин наградил свое сына Дениса Лапина орденом за "освобождение" Черниговщины. Об этом сообщает российская служба ВВС.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

На пропагандистском телеканале Минобороны РФ "Звезда" 29 марта вышел сюжет, в котором командующий войсками Центрального военного округа Александр Лапин награждает своего сына Дениса, вручая награды "за мужество и героизм, проявленные в ходе спецоперации в Украине". Заявлялось, что мероприятие проходило где-то в Черниговской области. Для награждения Лапин лично прибыл на черниговское направление.

[ + – ] Отец Дениса Лапина - Александр. Командующий центральным военным округом

Как рассказал автор сюжета, орден Мужества, медаль "За отвагу", орден "За заслуги перед Отечеством" и медаль Жукова Лапин вручил военным за мужество и героизм, проявленные при "освобождении" населенных пунктов на Черниговщине.

По факту ВС РФ не добились никаких успехов на черниговском или сумском направлениях. 29 марта ВС РФ заявили об отступлении с севера Украины. Москва назвала отход "шагом доброй воли", а в Киеве заявили об успешном отражении атаки.

Журналисты отмечают, что о родстве Александра и Дениса они узнали связавшись с родственниками. Подполковник Денис Лапин командует 1-й гвардейским танковым полком — воинская часть №58198.

[ + – ] Подполковник Денис Лапин

Напомним, 9 мая президент РФ Владимир Путин может официально объявить войну Украине, объявить всеобщую мобилизацию и ввести военное положение в России.