Пришлось выбираться из могилы: под Черниговом мужчине удалось уцелеть после расстрела ВС РФ (видео)

Несмотря на связанные конечности, Николай Куличенко смог выбраться из ямы, которую выкопали оккупанты. А после этого пройти 40 км до своего села с огнестрельным ранением головы.

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В марте российские солдаты взяли в плен и расстреляли троих братьев, жителей Черниговской области. Одному из них удалось выжить — пуля насквозь прошла через щеку. Мужчина выбрался из вырытой оккупантами могилы и прошел 40 километров до своего села. Об этом сообщает издание "Суспільне".

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18 марта в дом к Николаю Куличенко и его двоим братьям с обыском пришли российские военные. Оккупанты обнаружили там форму Вооруженных сил Украины младшего брата Евгения и медали их деда, что, по словам мужчины, и стало причиной будущих пыток и расстрела.

Бывшего военнослужащего солдаты РФ насильно вывели на улицу, поставили на колени и принялись избивать дубинкой, которую тот сам и сделал.

Затем всем троим завязали глаза, бросили в военный автомобиль и вывезли из села. По словам Николая, российские военные доставили его с братьями в помещение пилорамы, расположенное в селе Вишневое, где оккупанты и проводили допросы. Собеседник журналистов указал, что на поддонах в помещении лежали раненые солдаты. Там братья провели три дня, после чего их увезли на расстрел в лесополосу.

Николаю и двоим его братьям российские солдаты вырыли могилу, затем им связали руки и ноги, завязали глаза, после чего всем троим выстрелили в голову. По окончании расстрела оккупанты засыпали мирных жителей землей. Николаю удалось выбраться из могилы, несмотря на связанные конечности. Как он рассказал журналистам, пуля прошла ему через щеку навылет и не задела жизненно важные органы. Его братья — Евгений и Дмитрий погибли.

Далее житель Черниговской области добрался до ближайшей деревню, миновав российский блокпост. Там ему встретилась женщина, которая на время приютила пострадавшего. После Николай прошел пешком около 40 километров до своего села. Врачи, обследовав мужчину уже после освобождения региона от войск РФ, обнаружили у него два сломанных ребра.

Украинские правоохранители уже начали расследование этого инцидента по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса (нарушение законов и обычаев войны). Идентификацией российских военных, причастных к пыткам и расстрелу мирных жителей займется Служба безопасности Украины.

Ранее журналисты рассказали о том, как российский генерал наградил орденом своего сына за "освобождение Черниговской области".

Напомним, недавно СМИ показали видео, на котором запечатлено, как российские солдаты 16 марта этого года застрелили двух безоружных мирных жителей при отходе после боя под Киевом.