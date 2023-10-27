ЗС РФ завдали удару по частині ДСНС в Ізюмі: багато поранених (фото, відео)

За попередніми даними, росіяни використали ЗРК С-300. У результаті ракетного удару восьмеро рятувальників отримали поранення, чотирьох із них госпіталізували до лікарні.

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Уночі близько опівночі 27 жовтня Збройні сили Російської Федерації завдали ракетного удару по Ізюму Харківської області. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації у своєму Telegram.

"Цієї ночі, близько опівночі, ворог завдав ракетного удару по м. Ізюм. Попередньо, із ЗРК С-300", — сказав Олег Синєгубов.

Він зазначив, що в результаті атаки було пошкоджено будівлю пожежно-рятувального підрозділу ДСНС. Поранення отримали восьмеро людей із особового складу, які перебували на чергуванні, чотирьох із них госпіталізували в стані середньої тяжкості.

У Повітряних силах Збройних сил України заявили, що Збройні сили Російської Федерації з Воронезької області запустили балістичну ракету "Іскандер-М" у напрямку Харківської області, проте не було інформації щодо влучання.

У пресслужбі ДСНС розповіли, що в результаті атаки по будівлі пожежної частини в Ізюмі постраждали восьмеро рятувальників. Було пошкоджено саму будівлю та 13 одиниць техніки.

"Проте головне зараз — наші люди. 4 співробітників перебувають у лікарні. Їм надають необхідну медичну допомогу", — йдеться в повідомленні.

Обстріл Харківської області протягом доби

У четвер 26 жовтня російські військові обстріляли населені пункти Куп'янського й Ізюмського районів. Під ворожий вогонь потрапили Дворічна, Кислівка, Берестове, Курилівка, Борова, Богуславка й інші населені пункти. У результаті пошкоджень зазнали приватні будинки та господарчі споруди.

Нагадаємо, у ніч із 26 на 27 жовтня російські військові атакували за допомогою безпілотних літальних апаратів південні області України. Вибухи чули в Миколаївській і Херсонській областях. У Миколаївській області відбулося влучання БПЛА, виникла пожежа.

За інформацією Повітряних сил ЗСУ вночі українська протиповітряна оборона знищила п'ять із шести дронів типу Shahed-136/131 на Півдні.