ВС РФ нанесли удар по части ГСЧС в Изюме: много раненых (фото, видео)

По предварительным данным, россияне использовали ЗРК С-300. В результате ракетного удара восемь спасателей получили ранения, четырех из них госпитализировали в больницу.

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Ночью около полуночи 27 октября Вооруженные силы Российской Федерации нанесли ракетный удар по Изюму Харьковской области. Об этом сообщил председатель Харьковской областной военной администрации в своем Telegram.

"Этой ночью, около полуночи, враг нанес ракетный удар по г. Изюм. Предварительно, из ЗРК С-300", — сказал Олег Синегубов.

Он отметил, что в результате атаки было повреждено здание пожарно-спасательного подразделения ГСЧС. Ранения получили восемь человек из личного состава, которые находились на дежурстве, четырех из них госпитализировали в состоянии средней тяжести.

В Воздушных силах Вооруженных сил Украины заявили, что Вооруженные силы Российской Федерации из Воронежской области запустили баллистическую ракету "Искандер-М" в направлении Харьковской области, однако не было информации о попадании.

В пресс-службе ГСЧС рассказали, что в результате атаки по зданию пожарной части в Изюме пострадало восемь спасателей. Было повреждено само здание и 13 единиц техники.

"Однако главное сейчас — наши люди. 4 сотрудников находятся в больнице. Им оказывают необходимую медицинскую помощь", — говорится в сообщении.

Обстрелы Харьковской области в течение суток

В четверг 26 октября российские военные обстреляли населенные пункты Купянского и Изюмского районов. Под вражеский огонь попали Двуречная, Кисловка, Берестовое, Куриловка, Боровая, Богуславка и другие населенные пункты. В результате повреждения получили частные дома и хозяйственные постройки.

Напомним, в ночь с 26 на 27 октября российские военные атаковали с помощью беспилотных летательных аппаратов южные области Украины. Взрывы слышали в Николаевской и Херсонской областях. В Николаевской области произошло попадание БПЛА, возник пожар.

По информации Воздушных сил ВСУ ночью украинская противовоздушная оборона уничтожила пять из шести дронов типа Shahed-136/131 на юге.