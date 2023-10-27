"Україна — одна з найкорумпованіших країн світу": у ЄС висловилися про допомогу Києву

Голови країн ЄС загалом підтримують план виділення 50 млрд євро Україні, але є застереження. Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо вимагає від Києва гарантій, що кошти не будуть розтрачені.

Related video

Лідери Євросоюзу зібралися в Брюсселі на дводенний саміт 27 країн ЄС і здебільшого висловлюються на підтримку виділення допомоги Україні. Згідно з планом, Києву спрямують допомогу в сумі 50 млрд євро, хоча є й деякі застереження. Про це повідомляє Sky News.

Запропоновані гроші мають бути надані Україні за період 2024-2027 рр. Очікується, що допомогу узгодять до грудня.

"Є стійка думка, що нам потрібно більше коштів для України", — заявив прем'єр-міністр Ірландії Лео Варадкар, додавши, що в тому, що стосується необхідності підтримувати Україну, країни ЄС дотримуйся єдиної думки.

"Однак дуже мало згоди в тому, де ми будемо шукати гроші, крім питань підвищення ефективності. Думаю, що до грудня ми домовимося", — зазначив він.

Віктор Орбан, прем'єр-міністр Угорщини, заявив, що така пропозиція має бути більш обґрунтованою, перш ніж він зможе на неї погодитися.

Зі свого боку, Роберт Фіцо, прем'єр-міністр Словаччини, заявив, що Україна повинна гарантувати, що кошти не будуть розтрачені. Про це повідомили в канцелярії словацького прем'єра.

"Україна — одна з найкорумпованіших країн у світі, і ми виділяємо значну фінансову підтримку під гарантії того, що європейські гроші (включно зі словацькими) не будуть розтрачені нецільовим чином", — сказав Фіцо.

Однак ніхто з представників ЄС не висловився відверто проти плану фінансування.

"Можу сказати, що обидва [і Орбан, і Фріцо] не відкинули можливості надання допомоги Україні, навіть протягом тривалого часу", — заявив прем'єр-міністр Болгарії Николай Денков.

Словаччина — на 49 місці у списку країн за рівнем корупції

В Індексі сприйняття корупції Transparency International 2022, який відображає думку експертів і підприємців щодо корупції в окремо взятій країні, Словаччина перебувала на 49-му місці.

Словаччина у списку країн за індексом сприйняття корупції

Україна ж — на 116-му місці із загального списку 180 країн.

Україна у списку країн за індексом сприйняття корупції

Зі свого боку, Угорщина посідає в рейтингу Transparency International 77-му сходинку і, до речі, поступається в цьому плані таким африканським державам, як Сенегал, Буркіна-Фасо і ПАР. Порівняно невисоко в рейтингу піднялася Болгарія — 72-й рядок.

Угорщина і Болгарія у списку країн за індексом сприйняття корупції

Країною ж з найменшим рівнем корупції вважається Данія, яка утримує лідерство з 2018 року. Інші скандинавські країни — Норвегія та Фінляндія — теж ідуть у лідерах, поряд із Новою Зеландією.

Данія — перша в списку країн за індексом сприйняття корупції

Нагадаємо, що представники Китаю пропустять саміт щодо української формули миру на Мальті. Про це повідомив Bloomberg 26 жовтня.

Також повідомлялося, що напередодні, 26 жовтня, новообраний спікер Конгресу США висловився про підтримку України.