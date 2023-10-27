Родом із Криму: у Міноборони РФ представили нового командувача ПКС Афзалова (фото)

На оновленій сторінці російського оборонного відомства стверджується, що Віктор Афзалов є учасником бойових дій. Він замінив на цій посаді Сергія Суровікіна.

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У Росії знайшли заміну Сергію Суровікіну на посаду головнокомандувача Повітряно-космічними силами (ПКС). Інформація про це з'явилася на сайті Міністерства оборони РФ 27 жовтня.

На оновленій сторінці зазначено, що головнокомандувачем ПКС тепер є Віктор Афзалов, про призначення якого росЗМІ написали ще 20 жовтня. До цього він був виконувачем обов'язків на цій самій посаді.

"У жовтні 2023 р. указом президента Російської Федерації призначений головнокомандувачем Повітряно-космічних сил. Учасник бойових дій", — ідеться в біографії на сайті Міноборони РФ.

У РФ призначили нового командувача ПКС замість Суровікіна Фото: Скриншот

Новий головнокомандувач ПКС РФ: що відомо

Віктор Афзалов народився 1968 року в селі Укромне, яке розташоване на території тимчасово окупованого Кримського півострова. Наразі він одружений і має двох дітей, зазначили на його сторінці в Міноборони РФ.

Зазначається, що в період з 2018 по 2023 рік Віктор Афзалов був начальником головного штабу Повітряно-космічних сил Росії. Минулого року президент Росії Володимир Путін нагородив його званням генерал-полковник.

До речі, в Україні він уже вважається воєнним злочинцем і навіть перебуває в базі "Миротворець".

"Свідомо виконує накази путінського режиму зі знищення Української держави та українців. Учасник російсько-білоруської військової агресії проти України 24.02.2022. Співучасник злочинів російської влади проти України та її громадян", — ідеться в повідомленні.

У РФ призначили нового командувача ПКС замість Суровікіна Фото: Скриншот

Раніше посаду командувача ПКС РФ обіймав Сергій Суровікін, однак наприкінці серпня його відсторонили. Він зник із публічного поля зору після спроби військового заколоту глави ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина в червні 2023 року, адже нібито знав про підготовку до державного перевороту. Стверджувалося, що він перебував під арештом в одному із СІЗО Москви, однак депутат Держдуми Андрій Картаполов заявляв, що Суровікін перебуває у відпустці.

У РФ призначили нового командувача ПКС замість Суровікіна Фото: КоммерсантЪ

Нагадаємо, 17 вересня повідомлялося, що в Росії з'явилася нова ПВК на чолі з генералом Суровікіним. Курирувати нею будуть представники Міністерства оборони РФ.