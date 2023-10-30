Партизани АТЕШ показали логістику ракет "Онікс" та "Калібр" ЗС РФ у Криму (фото)

За даними членів руху, недалеко від окупованого Севастополя розташована закрита залізнична станція, на якій розвантажують склади з ракетами для спорядження кораблів Чорноморського флоту Росії.

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Партизани руху "АТЕШ" провели розвідувальну операцію і виявили логістику Збройних сил Росії поблизу окупованого Севастополя, де розвантажують ракети. Про це члени руху повідомили у своєму Telegram-каналі.

Так, розвідку провели в закритому місці розвантаження військових підрозділів окупантів, розташованому на північ від окупованого Севастополя, недалеко від міста Інкерман.

За даними партизанів, на станції відбувається розвантаження крилатих ракет "Калібр" і протикорабельних ракет "Онікс", призначених для берегового ракетного комплексу.

Фото: Telegram Атеш Фото: Telegram Атеш Фото: Telegram Атеш Фото: Telegram Атеш Фото: Telegram Атеш Фото: Telegram Атеш

Після розвантаження військових складів із ракетами, вони прямують у бухту "Сухарна", де відбувається спорядження кораблів цими ракетами.

"Координати об'єкта: 44.629404, 33.590796", — повідомили партизани.

Фото: Telegram Атеш

Нагадаємо, в окупованому Криму внаслідок нічної атаки 30 жовтня поранення дістали 17 російських військовослужбовців.

Крім того, вранці 30 жовтня окупанти повідомили про атаку морських дронів у районі Севастополя. Пізніше в Міноборони РФ заявили, що ЗСУ атакували окупований півострів восьмими ракетами Storm Shadow.