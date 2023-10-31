Без військових баз: США домовилися про формат розміщення своїх військ у Фінляндії, — ЗМІ

Для розміщення американського контингенту фінська сторона надасть кілька сухопутних, морських і військово-повітряних баз. Але перебувати та діяти на території Фінляндії вони будуть тимчасово.

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Влада Фінляндії завершила переговори з американською стороною з питання співпраці у сфері оборони (Defence Cooperation Agreement, DCA). Згідно з домовленостями, війська США зможуть діяти на території Фінляндії, але створення постійних американських військових баз не передбачено. Про це 30 жовтня повідомило видання Yle.

Згідно з джерелами видання, американські війська можуть перебувати й діяти на території Фінляндії тимчасово. Таким чином у Гельсінкі сподіваються зміцнити обороноздатність країни.

"Фінська сторона дозволить США використовувати кілька фінських гарнізонів або військових баз. Йдеться про сухопутні, морські та військово-повітряні зони", — зазначено в публікації.

Також повідомляється, що попередніх угод було досягнуто ще кілька років тому, однак переговори з цього питання почалися тільки після російського повномасштабного вторгнення в Україну.

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Водночас текст угоди наразі є секретним і його зміст поки не доступний для публікації, уточнили журналісти.

Також було зазначено, що подібні домовленості у Вашингтона є з 20 країнами, і на сьогодні переговори про розміщення американського контингенту тривають зі Швецією.

Раніше повідомлялося, що Президент Фінляндії Саулі Нііністьо заявив про готовність до діалогу з російським президентом Володимиром Путіним. Журналісти видання Yle 19 жовтня повідомили, що фінський лідер готовий до переговорів із Кремлем, якщо це сприятиме досягненню миру в Україні.