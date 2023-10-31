Бійці ЗСУ "засвітили" на передовій рідкісну бронемашину БРЕМ-4 на базі БТР-4 (фото)

Евакуаційна машина БРЕМ-4 досить рідкісний гість в інфопросторі. Експерти зазначають, що точна їхня кількість невідома, але одна з них з'явилася у складі 92-ї бригади ЗСУ.

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У мережі з'явилися фото дуже рідкісної української броньованої ремонтно-евакуаційної машини БРЕМ-4, створеної на базі БТР-4Е. Як повідомили 31 жовтня оглядачі Defence Express, це настільки рідкісна машина, що згадки про неї у відкритих джерелах можна порахувати на пальцях.

Зазначається, що фото опублікувала пресслужба 92-ї бригади ЗСУ імені Івана Сірка на честь Дня автомобіліста, який відзначали 27 жовтня. Раніше ця бронемашина "засвітилася" навесні 2023 року, під час боїв на Сході України проти російських загарбників, при цьому також у складі 92-ї бригади.

Водночас точна кількість БРЕМ-4 у лавах Збройних сил України невідома. Оглядачі пишуть, що навіть перед повномасштабним російським вторгненням у відкритому доступі такої інформації немає. Відомо лише, що 2021 року фахівці Харківського конструкторського бюро машинобудування (ХКБМ) працювали над партією з 17 машин типу БТР-4, з яких 15 "лінійних", одна "командирська" і одна евакуаційна БРЕМ-4М.

Українські бійці на тлі бронемашини БРЕМ-4

На задньому фоні бронемашина БРЕМ-4

Коротко про БРЕМ-4М

Бронемашина БРЕМ-4М призначена для виконання завдань з евакуації пошкодженої техніки з поля бою, а також для землерийних і вантажопідйомних робіт. При цьому дана машина використовується як допоміжна під час польового ремонту бронетехніки — з її допомогою проводять запуск двигунів обслуговуваних машин електричним і пневматичним способами.

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Маса бронемашини становить 21 т, екіпаж — 4 людини. БРЕМ-4М оснащена двигуном 3ТД-3А потужністю 500 к.с., який дає змогу розвивати до 100 км/год по шосе за запасу ходу до 700 км.

Машина має в розпорядженні кран вантажопідйомністю до 3 т, а тягове зусилля лебідки становить 6,8 т.

Раніше повідомлялося, що на озброєнні бригади Національної гвардії України "Азов" перебувають українські бронетранспортери БТР-4. Ймовірно, це ті машини, які виготовляли за контрактом для Іраку, проте він не був виконаний повною мірою і понад 400 броньовиків тепер служать українським бійцям на передовій.