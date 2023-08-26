Для чого Україні виробляти БТР Patria, якщо є український БТР-4: експерти пояснили різницю

Україна десятиліттями вела ізоляціоністську політику в озброєнні, що призвело до технологічної відсталості розробок. БТР-4 має безперспективну підвіску, тому Patria як платформа значно краща.

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Фінляндія розглядає можливість виробництва в Україні власних бронетранспортерів Patria. Наразі немає жодних деталей, проте виникає питання, для чого фінські машини, коли є український БТР-4. Defense Express пояснили, в чому принципова різниця між легкою бронетехнікою.

В Україні планують відкрити виробництво декілька світових виробників — Rheinmetal, BAE Systems. Розглядається можливість виробництва шведських БМП CV90, а тепер і фінських БТР Patria. Для Фінляндії це може стати другим ліцензійним виробництвом їхніх машин. Перший такий проєкт — польський Rosomak.

Зараз основною версією є Patria AMV XP, яка має максимальну вагу до 32 тонн. Це універсальна платформа, яка може мати захист до 30-мм у лобовій проєкції, 14,5-мм кулемет або ж 30-мм автоматичну гармату, кулемет чи ПТРК. Фінляндія також створила версію зі 120-мм мінометом Nemo або двоствольну AMOS.

Відео про додаткове бронювання Patria AMV XP

Окрім цього виріб має екіпаж до 3 людей й ще 8 бійців знаходяться в десантному відділенні. Силова установка — турбодизель Scania DC13 на 602 к.с. та автоматична трансмісія ZF. Проте найважливішим у БТРі є незалежна гідропневматична підвіска та підрулююча задня вісь.

Чому БТР-4 — не конкурент фінському Patria?

Україна виробляла БТР-4 у Харкові. Наразі відкритої інформації про виробництво БТР-4 немає. Проте автори зазначають, що стандартний український бронетранспортер не дотягує до параметрів БТР Patrioa AMV XP ні за бронезахистом, ні за підвіскою.

БТР-4МВ1 Фото: defence blog

Якщо фінська машина має захист до 30-мм снарядів, то БТР-4 не має такого захисту навіть у БТР-4МВ1, який є сильно зміненим варіантом базової моделі. Причина програшу українського виробу — підвіска. БТР-4 має підвіску, яку розробили ще для БТР-60 у радянські часи. Вона не розрахована на великі зміни у вазі, а відтак майже неможливо говорити про її розвиток.

Відтак продовжувати ізоляціоністську політику, як було 30 років, немає сенсу, пишуть автори. Гарним прикладом змін є Польща, яка свого часу локалізувала виробництво Patria й прибрала технологічну відсталість. Це дозволило перейти до власної розробки NKTO з перспективою на 2028-2035 роки.

Нагадаємо, 24 серпня в МЗС заявили, що Фінляндія вивчить можливість виробництва БТР Patria в Україні.

15 вересня 2022 року в ЗСУ вперше зʼявились БТР Patria Pasi.