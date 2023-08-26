Для чего Украине производить БТР Patria, если есть украинский БТР-4: эксперты объяснили разницу

Украина десятилетиями вела изоляционистскую политику в вооружении, что привело к технологической отсталости разработок. БТР-4 имеет бесперспективную подвеску, поэтому Patria как платформа значительно лучше.

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Финляндия рассматривает возможность производства в Украине собственных бронетранспортеров Patria. Пока нет никаких деталей, однако возникает вопрос, для чего финские машины, когда есть украинский БТР-4. Defense Express объяснили, в чем принципиальная разница между образцами легкой бронетехники.

В Украине планируют открыть производство несколько мировых производителей — Rheinmetal, BAE Systems. Рассматривается возможность производства шведских БМП CV90, а теперь и финских БТР Patria. Для Финляндии это может стать вторым лицензионным производством их машин. Первый такой проект — польский Rosomak.

Сейчас основной версией является Patria AMV XP, которая имеет максимальный вес до 32 тонн. Это универсальная платформа, которая может иметь защиту до 30-мм в лобовой проекции, 14,5-мм пулемет или 30-мм автоматическую пушку, пулемет или ПТРК. Финляндия также создала версию со 120-мм минометом Nemo или двуствольную AMOS.

Видео о дополнительном бронировании Patria AMV XP

Кроме этого изделие имеет экипаж до 3 человек и еще 8 бойцов находятся в десантном отделении. Силовая установка — турбодизель Scania DC13 на 602 л.с. и автоматическая трансмиссия ZF. Однако самым важным в БТРе является независимая гидропневматическая подвеска и подруливающая задняя ось.

Почему БТР-4 — не конкурент финскому Patria?

Украина производила БТР-4 в Харькове. Сейчас открытой информации о производстве БТР-4 нет. Однако авторы отмечают, что стандартный украинский бронетранспортер не дотягивает до параметров БТР Patria AMV XP ни по бронезащите, ни по подвеске.

БТР-4МВ1 Фото: defence blog

Если финская машина имеет защиту до 30-мм снарядов, то БТР-4 не имеет такой защиты даже в версии БТР-4МВ1, который является сильно измененным вариантом базовой модели. Причина проигрыша украинского изделия — подвеска. БТР-4 имеет подвеску, которую разработали еще для БТР-60 в советские времена. Она не рассчитана на большие изменения в весе, а затем почти невозможно говорить о ее развитии.

Поэтому продолжать изоляционистскую политику, как было 30 лет, нет смысла, пишут авторы. Хорошим примером изменений является Польша, которая в свое время локализовала производство Patria и убрала технологическую отсталость. Это позволило перейти к собственной разработке NKTO с перспективой на 2028-2035 годы.

Напомним, 24 августа в МИД заявили, что Финляндия изучит возможность производства БТР Patria в Украине.

15 сентября 2022 года в ВСУ впервые появились БТР Patria Pasi .