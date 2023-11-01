"Приїхали знімати обстріл": у Донецьку внаслідок вибуху постраждали журналісти РФ (фото, відео)

РосЗМІ стверджують — один із їхніх співробітників отримав осколкове поранення і потребує операції. Однак це не завадило йому самому вийти з машини "швидкої" і дати міні-інтерв'ю.

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Унаслідок обстрілу тимчасово окупованого Донецька у вівторок, 31 жовтня, на станції Мушкетове вибухнули цистерни, в яких, імовірно, було пальне. Поруч із місцем обстрілу розташовані завод металоконструкцій, склади і промзона. Після вибухів почалася сильна пожежа. Прокремлівські видання ТАСС і "Известия" та телеканал "Звезда" стверджують, що під час обстрілу нібито були поранені їхні кореспонденти. Про це повідомили редакції видань.

За словами одного з нібито постраждалих, фотокореспондента ТАСС Дмитра Ягодкіна, було завдано щонайменше трьох масованих ударів по Будьонівському району Донецька. Як доказ обстрілу, видання публікує кадри пожежі.

Вибухи в Донецьку. Пожежа на залізничній станції Мушкетове

Телеканал "Звезда" повідомив, що його оператор, який перебував на місці обстрілу, дістав осколкове поранення, а "Известия" повідомили про свою знімальну групу з трьох осіб, яка "приїхала знімати обстріл".

Пост "Известий" у Telegram Фото: Скриншот

Видання стверджує, що кореспондент Євген Биковський дістав осколкове поранення грудної клітини, і йому потрібна операція. Примітно, що Биковський відразу після поранення зміг дати невелике інтерв'ю про те, що сталося.

Кореспондент "Известий" Євген Биковський Фото: Скрін відео

На кадрах він постав з оголеним торсом і пов'язкою на лівому плечі. Причому він самостійно вийшов із машини швидкої допомоги, після чого сів у крісло-каталку, і його відвезли, імовірно, в будівлю лікарні.

Кореспондент "Известий" Євген Биковський Фото: Скрін відео

Повідомляють, що всіх п'ятьох постраждалих госпіталізовано, хоча Биковський на відео заявляє, що з його оператором Олександром Мартем'яновим "усе нормально", а про інших постраждалих він не знає.

На момент публікації українська сторона не прокоментувала повідомлення про постраждалих російських журналістів.

Нагадаємо, телеканал "Россия 1" у своєму сюжеті видав польський Ельблонг за Калінінград. За словами російських журналістів, Калініград нібито залишається конкурентоспроможним навіть в умовах західних санкцій, однак замість нього чомусь показали польське місто.

Раніше Фокус писав, що пропагандисти готують росіян до того, що війну доведеться закінчувати. Завершиться вона, на їхню думку, перемир'ям, адже "Україна більше не хоче воювати". У Центрі протидії дезінформації розповіли про популярні ІПСО в російських ЗМІ.