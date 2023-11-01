Вирок найманцю, який воював в Україні, загрожує протистоянням Москви і Центральної Азії, — ISW

За даними аналітиків, вирок 38-річному Ільдару Хайрулліну за участь у війні в Україні може призвести до напруженості між Москвою та урядами країн Центральної Азії. Кремль активно вербує вихідців із регіону на війну.

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Вирок, ухвалений громадянину Узбекистану за найманство та участь у війні проти України в лавах т.зв. "ДНР", може посилити напруженість між Кремлем і урядами країн Центральної Азії, адже російська влада активно рекрутує мігрантів у військові лави. Про це пише "Інститут вивчення війни" у зведенні від 31 жовтня.

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38-річний Ільдар Хайруллін став першим громадянином Узбекистану, якого засудили до тюремного ув'язнення за участь у війні в Україні. Повідомляється, що суд дійшов висновку про те, що чоловік служив у т. зв. збройних силах "ДНР" у 2014-2015 роках.

Родичі засудженого, зі свого боку, стверджували, що він не брав участі у війні в Україні та в згаданий період часу перебував у Росії.

Нагадаємо, що, за даними ЦНС, росіяни залучають найманців із Куби для участі в передових загонах. Вихідців з Острова Свободи активно залучають на Куп'янському напрямку та в районі Бахмута і Горлівки.

Також повідомлялося, що ЗСУ в Авдіївці кажуть про найскладніші бої з початку війни: у підрозділі з 50 осіб без поранень тільки 6.