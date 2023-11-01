Збили 18 із 20 Shahed і ракету Х-59: ЗС РФ атакували інфраструктуру України, — Повітряні сили

За даними командування Повітряних сил, атак також зазнали й військові об'єкти. Тривога тривала довше трьох годин, а останній дрон знищили на Хмельниччині.

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Уночі 1 листопада російські війська завдали удару по об'єктах критично важливої інфраструктури та військових об'єктах України, для чого залучили ударні безпілотники Shahed-136/131 та авіаційну ракету Х-59. Про це йдеться в публікації Повітряних Сил у Telegram.

Повідомляється, що ракета Х-59 і частина "шахедів" запускалися з Курської області. Решта ворожих БПЛА атакували з південно-східного напрямку — район міста Приморсько-Ахтарськ (Краснодарський край).

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"Під час нічної атаки в більшості регіонів України було оголошено повітряну тривогу. Ударні БПЛА знищувалися за маршрутами прямування тактичною авіацією, зенітними ракетними підрозділами, а також мобільними вогневими групами", — зазначається в повідомленні Повітряних Сил.

Повітряні сили України знищили ракету та 18 "шахедів"

Загалом було збито 18 із 20 дронів Shahed-136/131, знищено керовану авіаційну ракету Х-59.

За даними моніторингових груп, "шахеди" облетіли кілька областей: пролетіли перетин Кіровоградської та Вінницької в північно-західному напрямку. При цьому повітряна тривога через БПЛА тривала довше трьох годин. Останні з російських дронів збили в Хмельницькій області.

Нагадаємо, що, за даними ISW, Сили оборони не зупиняють наступ під Бахмутом і в Запорізькій області.

Також повідомлялося, що, за інформацією НАТО, РФ планує атаки на енергетичну інфраструктуру України цієї зими.