В РФ встановили на Мі-28НМ ракети "Вихрь": розширення арсеналу обійшлось не без проблем

Ударний гелікоптер отримав протитанкову ракету з дальністю 10 км, що розширює потенціал для атак. Проте бортова апаратура сприймає пуск "Вихря" за наведення ворожих ЗРК.

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Проти України російські війська використовують ударні гелікоптери Ка-52 та Мі-28НМ. На останній інтегрували протитанкову ракету "Вихрь" за дальністю близько 10 км. Про це повідомляє Defense Express.

Російські гелікоптери оснастили протитанковими ракетами "Вихрь", які мають уражати танки. Проте інтеграція не відбулась без проблем. Під час пуску ракети спрацьовує сигнал про наведення на гелікоптер зенітно-ракетного комплексу чи опромінення радіолокаційною станцією. Але вертолітники не звертають увагу на сигнал. Ймовірно, бортова апаратура не до кінця змінилась для застосування "Вихря".

Нова ракета є загрозою, бо до того Мі-28НМ вмів запускати протитанкові ракети "Атака" із вдвічі меншим радіусом дії — 5 км. Окрім цього є боєприпаси ЛМУР з дальністю до 15 км, але вони мають уламково-фугасну частину.

Протитанковий ракетний комплекс "Вихрь"

Вперше про інтеграцію "Вихря" стало відомо у серпні 2023 року, але тоді ж відзначалось, що бортове обладнання потребувало оновлення. Прицільна станція ГОЕС-451 не дозволяє повною мірою ефективно застосовувати "Вихри" з Мі-28. Проте журналісти зазначають, що навіть попри недосконалу інтеграцію "Вихрей", це є раціональним рішенням. Ворог розширює ударний потенціал Мі-28НМ, яких в окупантів наразі є понад 10 гелікоптерів.

Нагадаємо, 25 жовтня ЗМІ писали, що ЗСУ знищили 24 гелікоптери Ка-52 — це річне виробництво машин у всій Росії.

12 жовтня у РФ заявили про випробування оновленого Ка-52М в середовищі радіоперешкод.