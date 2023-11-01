Найбільша атака за рік: протягом доби росіяни вразили понад 100 міст та сіл, — МВС

Як розповів міністр внутрішніх справ України, за добу окупанти обстріляли Полтавську, Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Херсонську та Миколаївську області.

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Впродовж доби окупанти атакували понад сотню населених пунктів у 10 регіонах України. Це найбільша кількість міст та сіл, які потрапили під ворожий обстріл за весь 2023 рік. Про це повідомляє міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"Вночі окупанти завдали масованих обстрілів по території України, є загиблі та поранені", — заявив Клименко.

Атака на 10 регіонів України: деталі

У Полтавській області близько опівночі росіяни вдарили по нафтопереробному заводу у Кременчуці. Боротьба з вогнем тривала декілька годин, до роботи залучили майже 100 рятувальників, а також робота. Жертв немає.

У Харківській області під ворожий вогонь потрапив Куп'янський район – у селі Петропавлівка загинула людина, ще одна отримала поранення.

Як додає Клименко, у Донецькій області внаслідок обстрілу селища Південне загинула одна людина.

У Дніпропетровській області ворог тричі з артилерії атакував Нікопольський район. Під удар потрапило місто Нікополь, села Іллінка та Мар’ївка.

"У Херсонській області окупанти обстрілювали регіон упродовж всієї ночі", — зазначили в МВС.

Ввечері окупанти завдали удару по селу Чарівне у Бериславському районі та місту Берислав. Постраждали дві людини. Під обстріл потрапило село Чайкине Херсонського району, одна людина загинула. Після опівночі російські військові знову обстріляли Бериславський район. Також нанесли 8 авіаударів по селах Кринки та Львове.

За даними Клименка, у Миколаївській області опівночі окупанти з артилерії обстріляли Очаків. Пошкоджено два приватні будинки.

Нагадаємо, зранку 1 листопада Повітряне командування "Південь" ЗСУ повідомило про збиття двох авіаційних далекобійних ракет ЗС РФ, які летіли у напрямку Одеської області. Ракети знешкодили завдяки українським зенітним установкам.