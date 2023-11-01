"Вибуховий техно-сервіс": під Куп'янськом два танки росіян підірвалися на своїх же мінах (відео)

За даними ДПСУ, прикордонники за допомогою дронів-камікадзе "добили" ворожу техніку.

Related video

На Куп'янському напрямку два російські танки Т-72 спробували атакувати позиції Збройних сил України, але в результаті вибухнули на своїх власних мінних полях. Прикордонники з використанням безпілотних камікадзе-дронів успішно нейтралізували ворожу техніку. Про це повідомляє Держприкордонслужба.

"Вибуховий техно-сервіс танка від прикордонників. Штурм наших позицій на Куп'янському напрямку закінчився для двох ворожих танків Т-72 невдало", — йдеться в повідомленні під відео.

Згідно з інформацією від ДПСУ, внаслідок вибуху на своїй власній міні один із танків негайно зруйнувався, тоді як інший танк лише втратив свою бойову башту.

"Дрони-камікадзе, відправлені бійцями "Сталевого кордону", терміново вилетіли і надали йому невідкладну "допомогу", — додали прикордонники.

Нагадаємо, що 24 жовтня в розвідці Великої Британії повідомляли, що росіяни відправляють ув'язнених на "м'ясні штурми" як під Куп'янськом, так і в боях за Авдіївку. Це так звані батальйони "Шторм-Z", які хотіли створити елітними, а насправді вони виявилися штрафбатами з украй низьким матеріально-технічним і медичним забезпеченням.

20 жовтня прес-офіцер 68 окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша Євген Назаренко повідомляв, що ЗС РФ змінили тактику штурмів під Куп'янськом. На Лимано-Куп'янський напрямок вони кидають не колони техніки, а малі штурмові групи. Таку ж тактику застосовували найманці ПВК "Вагнер".