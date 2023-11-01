Сирський повідомив про наміри та стратегію боїв росіян на Куп'янському напрямку

Мета противника зрозуміла — він хоче знову окупувати місто, заявив командувач Сухопутних військ ЗСУ.

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Командувач Сухопутних військ ЗСУ, генерал-лейтенант Олександр Сирський зазначив, що мета російської армії на Харківщині полягає в захопленні міста Куп'янськ, однак Сили оборони зривають їхні спроби просуватися вперед. Про це йшлося у повідомленні Сирського 1 листопада.

За словами командувача, ворог намагається знову окупувати Куп‘янськ, але стратегічних успіхів не має.

"Сили оборони дають гідну відсіч російським окупантам, зривають їх спроби просуватися вперед", — заявив Сирський.

Зазначимо, що 30 жовтня командир підрозділу розвідки ЗСУ Денис Ярославський заявляв, що росіяни застосовують під Куп'янськом заборонену хімічну зброю. В українських захисників ускладнюється дихання і з'являються опіки.

24 жовтня в розвідці Великої Британії повідомляли, що росіяни відправляють ув'язнених на "м'ясні штурми" як під Куп‘янськом, так і у боях за Авдіївку. Це так звані батальйони "Шторм-Z", які хотіли створити елітними, а насправді вони виявилися штрафбатами з вкрай низьким матеріально-технічним і медичним забезпеченням.

20 жовтня пресофіцер 68 окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша Євген Назаренко повідомляв, що ЗС РФ змінили тактику штурмів під Куп'янськом. На Лимано-Куп’янський напрям вони кидають не колони техніки, а малі штурмові групи. Таку саму тактику застосовували найманці ПВК "Вагнер".

Своєю чергою Збройні сили України займають активну оборону на цій ділянці фронту. 26 жовтня командування заявило, що на Купʼянському напрямку триває активна оборона.