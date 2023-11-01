На Херсонщині окупанти пропонують взяти аграріям у лізинг викрадену українську техніку

Мешканцям пропонують пільговий лізинг на техніку, яку російські військові раніше вкрали в українських компаніях.

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Окупаційна влада на Херсонщині пропонує аграріям узяти в лізинг техніку, яка була викрадена з місцевих фермерських господарств. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).

У ЦНС повідомляють, що послуги з лізингу надає "Республіканська лізингова компанія", яка пропонує пільгову ставку в розмірі до 8%. Утім місцеві жителі кажуть, що більша частина техніки, яку їм пропонують, є викраденою з українських фермерських господарств.

"Зауважимо, що при цьому всі фермери зобов'язані здавати свою продукцію за фіксованими цінами, нижчими за ринкові, окупаційний адміністрації", — йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що куплене за низькими цінами зерно окупаційна влада передає своїм дочірнім структурам. Своєю чергою ті перепродують його за ринковими цінами до Росії.

Викрадення та знищення сільськогосподарської техніки окупантами

Від самого початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну окупанти знищували або викрадали українську сільськогосподарську техніку. У Головному управлінні розвідки такі дії оцінювали як підривання продовольчої безпеки в Україні та світі.

До прикладу, під час окупації російські військові знищували сільськогосподарську техніку в Броварському районі Київської області, в Запорізькій та Чернігівській областях. Також такі випадки минулого року фіксували в деяких районах Херсонської та Харківської областей.

Також викрадену техніку вони часто використовували для інженерних робіт, побудови укріплень або використовували як тягачі.

Так, на початку березня минулого року в Генштабі ЗСУ повідомляли, що в деяких населених пунктах Чернігівщини російські військові вилучали трактори у місцевих аграріїв. Окупанти використовували їх для евакуації своєї підбитої бойової техніки.

Крім того, як повідомлялося в травні минулого року, російські військові викрали з виставкового майданчика в Мелітополі сільськогосподарську техніку John Deer загальною вартістю понад близько 5 млн євро.

Нагадаємо, як повідомлялося на початку червня, на Херсонщині росіяни викрали всі історичні документи та фонди КДБ. Крім історичних масивів вони також вивезли сучасні справи незалежної України.

Також у листопаді 2022 року в Центрі національного спротиву заявили, що росіяни викрали на Херсонщині понад 15 тисяч музейних цінностей. Зокрема, окупанти вивезли унікальні картини, які перебували в експозиціях музеїв Херсона та Нової Каховки.