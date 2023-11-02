"Таку систему ніхто в світі ще не робив": військовий експерт розповів про можливості ППО ЗСУ

Україна та її союзники згадали про старі проєкти з адаптації радянських ЗРК під західні ракети, а Україна і США запустили програму FrankenSAM зі створення "гібридних" систем ППО.

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Україна збільшила кількість комплексів ППО цього року у 2-2,5 рази в порівнянні з попереднім роком. Але цього все одно ще недостатньо, щоб охопити всю країну, а війна в Україні виявила необхідність багатошарової ППО. Про це в ефірі Українського Радіо сказав військовий експерт Михайло Жирохов.

Він зазначив, що ЗС РФ накопичують ракети для завдання ударів взимку по об'єктах критичної інфраструктури.

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"Приблизно 20-25 ракет на місяць вони ще мають можливості виробляти. Тим часом на Заході цикл виробництва однієї зенітно-ракетної системи – 15-18 місяців. Нам потрібна багатошарова ППО", — сказав він.

За його словами, Україна та її союзники згадали про старі проєкти з адаптації радянських ЗРК під західні ракети, а Україна і США запустили програму FrankenSAM зі створення "гібридних" систем ППО.

"Програма почала розроблятися ще торік восени. Це вимушений крок. Тому що передавати нові західні зразки – практично вже нічого. Тому що більшість країн Заходу не хоче зменшувати власні оборонні можливості за рахунок того, щоб передавати ці зенітно-ракетні комплекси. Варто сказати, що це за комплекси? Це не тільки пускова установка, а й радіолокаційна станція, машина, яка заряджає. Тобто це кілька елементів, які повинні працювати і вже працюють на протиповітряну оборону", — сказав Жирохов.

Він зауважив, що немає універсальної зенітно-ракетної системи, яка б захистила від всіх загроз.

"Системи Patriot можуть збивати балістичні ракети. Системи БУК С-300 можуть збивати літаки і крилаті ракети, досить умовно. Системи малої дальності збивають дрони. І це повинно працювати все разом. Тому це непроста система підготовки, яка вимагає того, щоб наші зенітники були більш-менш універсальні й могли працювати по різних цілях. Таку систему ніхто в світі ще не робив. Ми першопрохідці. Ми самі знаходимо якісь рішення, які підсилюють ППО", — сказав експерт.

Він додав, що впевнений, що український досвід будуть використовувати надалі й західні країни.

"Якщо порівнювати з осінню 2022 року, то посилення системи ППО України відбулося в кілька разів. Тобто у 2-2,5 рази комплексів і можливостей для ППО стало більше. Зараз потрібно зрозуміти план ворога, куди саме ці комплекси потрібно передислокувати, щоб прикрити ті напрямки, куди російські агресори скерують основні удари. Прикрити всю територію, звісно, дуже і дуже важко, практично неможливо. Але потрібно зрозуміти, куди вони саме б'ють і розосередити систему ППО, щоб максимально прикрити всю територію України", — сказав Михайло Жирохов.

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