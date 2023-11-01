"Зазнають поразки": Шойгу заявив про знищення 37 літаків ЗСУ та озвучив "вирок" F-16

Міністр оборони РФ вкотре похизувався нібито ліквідацією десятків українських літаків. З його слів, російська ППО менш як за місяць зможе збити усі винищувачі F-16.

Related video

Росія успішно збиває десятками українські літаки й зможе ліквідувати усі американські F-16. Про це 1 листопада заявив міністр оборони РФ Сергій Шойгу, передали в "РБК".

Зі слів ворожого чиновника, російська ППО нібито протягом місяця знищила 37 українських літаків.

"Хочу зазначити, що 37 літаків — це майже вдвічі більше за ту кількість, яка гарантовано обіцяна постачанням літаків F-16 Україні. Тобто за такої роботи нашої системи протиповітряної оборони це приблизно на 20 днів роботи", — підкреслив Шойгу.

Також російський міністр завірив, що ЗСУ виснажені та "зазнають поразки попри постачання нових видів натовського озброєння".

У Міноборони РФ завищують втрати України?

Нагадаємо, раніше міністр оборони РФ Сергій Шойгу переконував росіян, що їхня "суперпотужна" зброя за п’ять днів збила 24 українських літаки.

Ситуацію з заявами країни-агресорки коментував представник ГУР Андрій Юсов. З його слів, нібито ліквідація десятків літаків — лише вигадка та "чергові байки" Кремля.

У ISW також давали оцінку заяві Шойгу. Аналітики переконані, що кількість знищених літаків явно перебільшена. Також у звіті назвали неправдивою інформацію про те, що російській ППО нібито вдалося збити дві ракети ATACMS.