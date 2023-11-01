"Терпят поражение": Шойгу заявил об уничтожении 37 самолетов ВСУ и озвучил "приговор" F-16

Министр обороны РФ в очередной раз похвастался якобы ликвидацией десятков украинских самолетов. По его словам, российская ПВО менее чем за месяц сможет сбить все истребители F-16.

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Россия успешно сбивает десятками украинские самолеты и сможет ликвидировать все американские F-16. Об этом 1 ноября заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, передали в "РБК".

По словам вражеского чиновника, российская ПВО якобы в течение месяца уничтожила 37 украинских самолетов.

"Хочу отметить, что 37 самолетов — это почти вдвое больше того количества, которое гарантированно обещано поставкой самолетов F-16 Украине. То есть при такой работе нашей системы противовоздушной обороны это примерно на 20 дней работы", — подчеркнул Шойгу.

Также российский министр заверил, что ВСУ истощены и "терпят поражение несмотря на поставки новых видов натовского вооружения".

В Минобороны РФ завышают потери Украины?

Напомним, ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу убеждал россиян, что их "супермощное" оружие за пять дней сбило 24 украинских самолета.

Ситуацию с заявлениями страны-агрессора комментировал представитель ГУР Андрей Юсов. По его словам, якобы ликвидация десятков самолетов — лишь выдумка и "очередные байки" Кремля.

В ISW также давали оценку заявлению Шойгу. Аналитики убеждены, что количество уничтоженных самолетов явно преувеличено. Также в отчете назвали ложной информацию о том, что российской ПВО якобы удалось сбить две ракеты ATACMS.