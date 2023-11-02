Готуються до мобілізації: РФ в Естонії хоче видавати паспорти колишнім громадянам СРСР, — МВС

За словами Лаурі Ляенеметса, кампанія Кремля з видачею свого громадянства націлена на людей із проросійськими настроями. В естонському відомстві нагадали населенню, що це загрожує наслідками.

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Росія хоче видавати свої паспорти колишнім громадянам СРСР на території Естонії. Їх можуть використовувати в майбутньому для мобілізації. Про це заявив естонський міністр внутрішніх справ Лаурі Ляенеметс, передає ERR 2 листопада.

За його словами, Кремль хоче залучити на війну проти України якомога більше громадян, тому намагається використати не тільки своє населення, а й сусідні країни. Естонія не стала винятком.

"У Росії набув чинності федеральний закон, згідно з яким відкривається можливість отримати громадянство РФ на пільгових умовах особам, які перебувають за межами держави", — заявив Лаурі Ляенеметс.

Такі дії, на думку естонського міністра, є спробою переманити на свій бік громадян із проросійськими настроями. Колишні громадяни СРСР, які не мають нині громадянства будь-якої країни, за пропозицією Кремля можуть із легкістю оформити російське громадянство. Після цього і почнеться мобілізація таких громадян.

Водночас усі ті, хто починає замислюватися про російські документи, мають чітко усвідомлювати, що це матиме чіткі та юридичні наслідки.

Приміром, у разі виникнення проблем таких людей можуть вислати з Естонії.

"Також у особи з російським громадянством з'являється обов'язок у разі мобілізації вступати на службу до Збройних сил Росії, які воюють зараз проти України. Воювати в Україні на боці російських окупаційних військах є, як відомо, в Естонії злочином, що необхідно враховувати, коли повертаєшся в Естонію", — заявив Лаурі Ляенеметс.

Нагадаємо, 26 жовтня повідомлялося, що Росія планує розширити армію без проведення загальної мобілізації. Кремль планує набирати та навчати персонал для комплектування нових формувань до рівня корпусу та армії. Аналітики ISW вважають, що РФ не зможе повністю укомплектувати їх.