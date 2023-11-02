Готовятся к мобилизации: РФ в Эстонии хочет выдавать паспорта бывшим гражданам СССР, — МВД

По словам Лаури Ляэнеметса, кампания Кремля с выдачей своего гражданства нацелена на людей с пророссийскими настроениями. В эстонском ведомстве напомнили населению, что это чревато последствиями.

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Россия хочет выдавать свои паспорта бывшим гражданам СССР на территории Эстонии. Их могут использовать в будущем для мобилизации. Об этом заявил эстонский министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс, передает ERR 2 ноября.

По его словам, Кремль хочет привлечь на войну против Украины как можно больше граждан, поэтому пытается использовать не только свое население, но и соседние страны. Эстония не стала исключением.

"В России вступил в силу федеральный закон, согласно которому открывается возможность получить гражданство РФ на льготных условиях лицам, находящимся за пределами государства", — заявил Лаури Ляэнеметс.

Такие действия, по мнению эстонского министра, являются попыткой переманить на свою сторону граждан с пророссийскими настроениями. Бывшие граждане СССР, не имеющие в настоящее время гражданства какой-либо страны, по предложению Кремля могут с легкостью оформить российское гражданство. После этого и начнется мобилизация таких граждан.

В то же время, все те, кто начинает задумываться о российских документах, должны четко осознавать, что это будет иметь четкие и юридические последствия.

К примеру, в случае возникновения проблем таких людей могут выслать из Эстонии.

"Также у лица с российским гражданством появляется обязанность в случае мобилизации поступать на службу в Вооруженные силы России, которые воюют сейчас против Украины. Воевать в Украине на стороне российских оккупационных войсках является, как известно, в Эстонии преступлением, что необходимо учитывать, когда возвращаешься в Эстонию", — заявил Лаури Ляэнеметс.

Напомним, 26 октября сообщалось, что Россия планирует расширить армию без проведения всеобщей мобилизации. Кремль планирует набирать и обучать персонал для комплектования новых формирований до уровня корпуса и армии. Аналитики ISW считают, что РФ не сможет полностью укомплектовать их.