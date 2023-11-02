"Значна загроза": ПВК "Вагнер" могла постачати озброєння "Хезболлі", — розвідка США

За даними американської розвідки, для запобігання можливого відкриття північного фронту проти Ізраїлю з боку Лівану було розміщено авіаносець у східній частині Середземного моря.

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ПВК "Вагнер", імовірно, постачає зенітні ракетно-гарматні комплекси "Панцир-С1" ліванському руху "Хезболла". Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на американську розвідку.

Як ідеться в повідомленні, один із представників США заявив, що Вашингтон поки що не підтвердив відправлення зазначеної системи, однак веде моніторинг комунікацій між ПВК "Вагнер" і "Хезболлою".

США визнають потенційну поставку значною загрозою. Для запобігання можливого відкриття північного фронту проти Ізраїлю з боку Лівану американські військові розмістили авіаносець у східній частині Середземного моря. За даними Вашингтона, найманці ПВК "Вагнер" і бойовики "Хезболли" зараз перебувають у Сирії.

Крім того, ліванський чиновник раніше заявляв, що "Хезболла" може бути готова атакувати Ізраїль із півночі, якщо рух ХАМАС опиниться на межі поразки в Газі.

"Бійці "Хезболла" стверджують, що їхньою червоною лінією для втручання є повне знищення ХАМАСу," — заявив він.

Наразі "Хезболла" вважає, що ХАМАС не потребує втручання і обмежується випадковими ударами по ізраїльських військових об'єктах.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху попередив Ліван про "руйнівні наслідки", якщо "Хезболла" ухвалить рішення вступити в конфлікт.

"Якщо рух "Хезболла" вирішить вступити у війну, то він ще скучить за Другою ліванською війною. Він зробить помилку всього свого життя. Ми заподіємо шкоду такого масштабу, яку не можна собі й уявити, і це стане руйнівним для Лівану", — заявив Нетаньягу перед військовими, які служать на півночі країни.

Нагадаємо, що найманців приватної військової компанії "Вагнер" було перекинуто з Білорусі до Сирії для передання досвіду війни в Україні.

9 жовтня керівник Центру військово-правових досліджень сказав Фокусу, що в навчанні бойовиків ХАМАС, імовірно, брали участь інструктори з Російської Федерації.