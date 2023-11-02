"Синку, війна, служіть": Данілов розповів, як йдуть справи з демобілізацією бійців ЗСУ (відео)

Секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що рішення про демобілізацію може бути ухвалено тільки після офіційного подання від одного з членів Ставки.

Related video

Війна в Україні триває вже майже 18 місяців. І з першого дня війни в країні триває процес мобілізації. Секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов розповів, чи буде рішення про демобілізацію для тих, хто вже довго перебуває на фронті в інтерв'ю LIGA.net.

"Якщо виникає те чи інше питання, яке потребує розгляду на Ставці, кожен член Ставки має право надати в апарат РНБО свої пропозиції", — зазначив Данілов.

За словами секретаря РНБО, з такою пропозицією можуть виступити ті, хто безпосередньо причетний до армії та оборони держави: головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, міністр оборони Рустем Умєров і начальник Генштабу ЗСУ Сергій Шаптала.

"Якщо вони подають нам документи — ми не маємо права не розглянути", — наголосив Данілов.

Секретар РНБО пояснив, що Ставці можуть обговорювати що завгодно, зокрема й демобілізацію. Але доти, доки не буде офіційного подання до апарату РНБО від будь-кого з її членів, жодних подальших дій і тим паче нормативно-правових актів і документів не з'явиться. А для того, щоб оголосити демобілізацію для будь-якої категорії військовослужбовців, потрібен наказ верховного головнокомандувача.

Питання демобілізації вже лунає в українському суспільстві. Непрогнозований термін служби та відсутність зрозумілого графіка відпусток впливають на бажання українців іти служити, навіть якщо вони потенційно готові захищати Батьківщину.

"Звичайно, я б дуже хотів, щоб усі відпочивали. У мене син так само запитує: "Тату, а коли буде відпочинок?" Я кажу: "Синку, війна, служіть", — поділився Данілов.

Секретар РНБО зазначив, що в Ставці розуміють, що людям на фронті потрібен відпочинок. І, можливо, хтось із членів Ставки внесе пропозиції про те, як врегулювати це питання і встановити зрозумілі правила.

При цьому Данілов зазначив, що відсутність демобілізації не означає, що військові не отримують перепочинку. В армії передбачена ротація, а після боїв бригади відправляються на відновлення. Але є й такі бійці, яких "звідти і не витягнеш — таке бажання воювати".

Олексій Данілов — про Арестовича, мобілізацію молоді та втому від війни

Нагадаємо, в РНБО відповіли, чи доведеться всім чоловікам їхати на фронт. За словами секретаря РНБО, росіяни поставили перед собою мету — знищення України та її народу, тому громадянам необхідно підготуватися до всіх сценаріїв.

Раніше Фокус писав, що Зеленський підписав закон про право на демобілізацію. В Україні розширили перелік громадян, які мають право на дострокову демобілізацію під час воєнного стану.