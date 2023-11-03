В Ізраїлі заявили, що Кремль "хитрим способом" використовує напад ХАМАСу проти України

Російський представник Василь Небензя звинуватив ЦАХАЛ у "боротьбі з мирним населенням". В Ізраїлі відповіли, що Москва слідує власним цілям, пов’язаним із війною в Україні.

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В Ізраїлі обурені заявою російського дипломата Василя Небензі, що країна не має права на самооборону. Постійний представник Ізраїля в ООН Ґілад Ердан відповів представнику РФ, і його слова процитували в Ynet 2 листопада.

"Смішно чути саме від російського представника проповідь моралі щодо Ізраїлю на тему прав людини та міжнародного права", — сказав він.

Ердан підкреслив, що Росія — це остання країна, яка може "проповідувати" Ізраїлю.

"Кожна людина у світі дуже добре знає, як би відреагувала Росія, якби тисячі її громадян були вбиті й викрадені терористичною організацією. Прикро, що Росія використовує нацистський теракт ХАМАСу хитрим способом, щоб відвернути увагу світу від її вторгнення в Україну", — додав ізраїльський політик.

"Гучна" заява Василя Небезі

Постійний представник РФ в ООН Василь Небензя 2 листопада сказав, що Ізраїль — це окупаційна держава. Він додав, що країна не має права на самооборону, а її безпека може бути гарантована лише після "справедливого розв’язання палестинської проблеми".

"Ми не відмовляємо Ізраїлю в праві боротися з терором. Але боріться з терористами, не з мирним населенням", — підкреслив російський дипломат.

Нагадаємо, експертка з російської зовнішньої політики Ханна Нотте інформувала, що Кремль може виграти від затяжної війни в Ізраїлі.