"Можу в ньому на ходу стріляти": бійці ЗСУ показали, як воюють на шведській версії "Леопарда" (відео)

За словами бійця 21-ї ОМБр Ігоря, за допомогою Stridsvagn 122 знищувати окупантів виходить оперативніше. При цьому екіпаж зможе вижити, навіть у разі влучання.

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Українські військові розповіли, як воюють на шведських танках Stridsvagn 122, які є ліцензійними німецькими танками Leopard 2. Збройні сили Швеції надали Україні десять танків, а українські військові проходили на них навчання у Швеції. Утім, за їхніми словами, навчання відрізняються від військових реалій. Відео з'явилося на каналі "Донбас. Реалії".

Начальник оперативного відділу штабу армії Швеції Матс Людвіг раніше повідомляв, що його країна дала Україні "все, що вони могли", у вигляді чудової техніки і хороших знань.

Він уточнював, що танки Stridsvagn 122 вже деякий час перебувають на території України.

Олексій, військовослужбовець 21-ї ОМБр ЗСУ, який зараз воює на шведському танку, зазначив, що інструктори, які готували українських військових, не бували в бою, втім, як і танк.

"Вони нас там вчили одного, а ми сюди, в Україну приїхали, і працюємо зовсім по-іншому", — зазначив Олексій.

Також, за словами Олексія, шведський танк дуже надійний, якщо стояти до супротивника лоб в лоб і навіть якщо буде влучення, то екіпаж гарантовано виживе.

Інший український танкіст на ім'я Ігор порівняв Stridsvagn 122 з Т-72, на якому він навчався на навідника.

За його словами, керованість шведського танка набагато краща. Однією рукою можна керувати, а іншою стріляти. У танка є лазерний далекомір, тепловізор і можливість захоплювати відразу кілька цілей. Це дуже корисно в бою, оскільки бійці часто воюють вночі.

"Я можу в ньому на ходу стріляти. Якщо виїжджає противник — я його одразу знищую", — зазначив Ігор, боєць 21-ї ОМБр ЗСУ.

Що відомо про танк Stridsvagn 122

Це шведський основний бойовий танк, що являє собою ліцензійний німецький танк Leopard 2, конструкція якого зазнала різних змін.

Танк Stridsvagn 122 Фото: U.S. Department of Defense

З 1994 року загалом випущено 180 одиниць. Станом на 2022 рік на озброєнні Швеції перебувало 120 танків Stridsvagn 122.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Сполучені Штати Америки, ймовірно, таємно передали Україні принаймні один екземпляр найпотужнішої американської броньованої машини розмінування Assault Breacher.

Журналісти помітили техніку на фотографіях із заходу за участю Володимира Зеленського з нагоди 3 листопада, коли Україна відзначала День ракетних, артилерійських та інженерних військ.