ЗС РФ атакували Одесу: у місті прогриміло кілька вибухів

Після сигналу тривоги Повітряні сили ЗСУ попередили про ракетну небезпеку. У соцмережах писали про роботу системи протиповітряної оборони.

Related video

В Одесі прогриміло щонайменше два вибухи, у сусідньому Чорноморську також було голосно. Про це повідомляє кореспондент Фокусу.

Голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер закликав жителів Одеського району бути в укриттях до відбою повітряної тривоги.

Повітряну тривогу в Одеській області оголосили о 15:27, Повітряні сили ЗСУ попередили про ракетну небезпеку.

Місцеві пабліки повідомляли про роботу системи протиповітряної оборони.

Нагадаємо, 1 листопада Повітряні сили ЗСУ повідомили про знищення двох російських далекобійних ракет Х-59. Снаряди летіли в напрямку Одеської області, їх збили українські зенітні установки.

Фокус також писав про атаку армії Росії на судноремонтний завод в Одеському районі 30 жовтня. Нардеп Олексій Гончаренко стверджував, що по Одесі та передмістю випустили 6 протикорабельних ракет "Онікс".