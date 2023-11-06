"Жалюгідна відповідь на реальність": в Одесі зросла кількість постраждалих від обстрілу (фото)

Російські окупанти атакували Одесу за допомогою ракет та безпілотників. Керівник ОП Андрій Єрмак переконаний, що ворог не може змиритися з демілітаризацією Криму, тому завдає терористичних ударів.

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ЗС РФ вночі на 6 листопада атакували ракетами та ударними дронами Одесу. Оновлену інформацію щодо кількості постраждалих внаслідок ударів опублікував голова Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Кіпер.

Він повідомив, що внаслідок нічної атаки російських сил в Одесі постраждали восьмеро місцевих жителів.

"Троє з незначними пораненнями отримали необхідну допомогу на місці, п’ятьох ушпиталено. Постраждалі у лікарні отримують всю необхідну допомогу, їх стан стабільний", — зазначив Кіпер.

Щодо ворожого обстрілу Одеси висловився у соцмережах зранку 6 листопада керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Одеса. Ранок. Наслідки ударів російських терористів. Це їх жалюгідна відповідь на реальність — український Крим буде демілітаризований, без Чорноморського флоту та військових баз росіян", — написав він.

Публікація Андрія Єрмака від 6 листопада Фото: Скриншот

Нічний обстріл Одеси: що вже відомо

Вночі на 6 листопада ЗС РФ вдарили по Одесі ракетами "Онікс" та "Іскандер-М", а також запустили понад десяток ударних дронів. У Силах оборони півдня інформували про влучання у центрі міста.

Мер Одеси Геннадій Труханов повідомив, що є влучання в національний художній музей, розташований у зоні всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. За його словами, на щастя, цінні експонати не постраждали.

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер вже заявляв, що внаслідок обстрілу отримали осколкові поранення п’ятеро мешканців міста. Він писав, що усі вони були госпіталізовані.