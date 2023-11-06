Армійська дивізія на папері: Польщі не вистачає солдатів для збільшення армії

Польські військові експерти критикують міністра оборони країни Маріуша Блащака за те, що через брак особового складу в інших армійських підрозділах він оголошує про формування нових з'єднань. При цьому скільки років знадобиться на їх створення голова Міноборони не уточнив.

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Міністр Маріуш Блащак ухвалив рішення про формування шостої армійської дивізії, за що зазнав критики з боку опозиції. Річ у тім, що воєначальники "Війська Польського" скаржаться на брак особового складу вже дієвих армійських частин і з'єднань. Про це 6 листопада повідомив оглядач Defence 24 Марек Козубал.

Блащак заявив, що сформована механізована дивізія зі штабом у місті Нове Място дислокуватиметься на південь від Варшави. Піхотна дивізія 8-ї армії складатиметься з чотирьох бригад, у кожній з яких буде по чотири батальйони. Підрозділи дислокуватимуться у Свєнтокшиському, Лодзинському та північному Підкарпатському воєводствах.

Своє рішення очільник Міноборони Польщі пояснив "уроками війни Росії проти України і необхідністю бути готовим до стримування і самостійної оборони". За словами чиновника, Польщі необхідно в разі конфлікту спиратися на власний оборонний потенціал.

Однак опозиція ставить під сумнів можливість збільшення чисельності армії до 300 тисяч осіб, як це було оголошено Блащаком. Критики вказують на брак особового складу в діючих підрозділах польської армії. Ба більше, Блащак у своїй заяві не уточнив, скільки років знадобиться для формування шостої дивізії і які кошти на це буде витрачено.

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Один із лідерів Громадянської коаліції Томаш Сьємоньяк вважає, що професійна армія має налічувати 150 тис. осіб, ще 30-40 тис. солдатів тероборони і близько 30 тис. солдатів, які проходять добровільну базову військову службу. Їх мають підтримати 250 тис. резервістів. При цьому на сьогодні, пише Козубал, у строю "Війська Польського" перебуває близько 187 тис. військовослужбовців. Однак незрозуміло, на підставі чого Міноборони навело ці цифри, оскільки вони були наведені із застереженням і їх, до всього іншого, не можна перевірити.

За іншими даними, чисельність польської армії у 2023 році сягає близько 125 тис. бійців до яких слід додати 38 500 солдатів тероборони та близько 30 000 добровольців початкової військової служби.

"Це означає брак солдатів у вже наявних військових частинах. За нашою інформацією, у деяких до 40% особового складу. Тому можна висунути тезу про те, що створення ще двох дивізій є профанацією", — підсумував Козубал.

Колишній командувач сухопутних військ генерал Вальдемар Скшипчак вважає, що створення ще однієї дивізії переслідує лише пропагандистські цілі.

"18-та дивізія ще не повністю сформована, фактично ще не почалося формування 1-ї дивізії легіонерів. В інших дивізіях не вистачає солдатів. Як у такій ситуації вони хочуть сформувати ще одну дивізію?" — дивується генерал.

Для того, щоб реально розв'язати проблему в польській армії, переконаний Скшипчак, необхідно підвищити грошове забезпечення військовослужбовців для залучення охочих служити або запровадити загальну військову повинність.

Нагадаємо, про створення шести дивізій у польській армії заявляв наприкінці липня віцепрем'єр Польщі Ярослав Качинський. За його словами, таке рішення ухвалено у зв'язку зі зміцненням польсько-білоруського кордону.