"Під прикриттям туману": командувач ЗСУ прокоментував нову тактику ЗС РФ (відео)

За інформацією командувача ОСУВ "Таврія" Олександра Тарнавського, штурмувати передові позиції українських десантників ворог намагався "у нічний час під прикриттям туману".

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Російські окупанти намагаються досягти поставлених цілей та змінити тактику на Таврійському напрямку. Однак успіху ЗС РФ не мають. Про це повідомив командувач Оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Таврія" Олександр Тарнавський.

Так, за його словами, військові Російської Федерації намагались йти у наступ на українських десантників.

"Російські окупанти вдаються до випробування нових тактик", — наголосив воєначальник.

Штурмувати передові позиції десантників 79 десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України ворог намагався "у нічний час під прикриттям туману".

Тарнавський зазначив, що російський "штурм" не мав успіху на цьому напрямку. Натомість ворог залишився без своєї військової техніки.

"У підсумку ворог втратив чотири одиниці техніки і відступив", — йдеться у повідомленні командувача ОСУВ "Таврія".

Ситуація на Таврійському напрямку: що відомо

У неділю, 5 листопада, Олександр Тарнавський повідомив, що окупанти продовжують зазнавати втрат у живій силі.

За його словами, на Таврійському напрямку ворог завдав 8 авіаударів, 56 ударів дронами, провів 42 бойових зіткненнь та здійснив 826 артобстрілів.

Воєначальник зауважив, що українські військові "стійко тримають оборону" й на Авдіївському напрямку.

"Безуспішними були наступальні дії противника в районах Новокалинового, Авдіївки, Опитного та Первомайського", — йдеться у дописі.

Нагадаємо, 2 листопада Тарнавський заявив, що Збройні сили України знищили ворожий літак-штурмовик Су-25 на Таврійському напрямку.

Також, 14 жовтня в Інституті вивчення війни повідомили, що російські війська готуються до оборони Криму і лівого берега Херсонської області. Окупанти побоюються українських операцій на островах Дніпра і висадки на лівому березі Херсонської області. Тому ворог будує інженерні споруди та встановлює міни.