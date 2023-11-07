"Под прикрытием тумана": командующий ВСУ прокомментировал новую тактику ВС РФ (видео)

По информации командующего ОСУВ "Таврия" Александра Тарнавского, штурмовать передовые позиции украинских десантников враг пытался "в ночное время под прикрытием тумана".

Related video

Российские оккупанты пытаются достичь поставленных целей и изменить тактику на Таврическом направлении. Однако успеха ВС РФ не имеют. Об этом сообщил командующий Оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) "Таврия" Александр Тарнавский.

Так, по его словам, военные Российской Федерации пытались идти в наступление на украинских десантников.

"Российские оккупанты прибегают к испытанию новых тактик", — подчеркнул военачальник.

Штурмовать передовые позиции десантников 79 десантно-штурмовой бригады ДШВ ВС Украины враг пытался "в ночное время под прикрытием тумана".

Тарнавский отметил, что российский "штурм" не имел успеха на этом направлении. Зато враг остался без своей военной техники.

"В итоге враг потерял четыре единицы техники и отступил", — говорится в сообщении командующего ОСУВ "Таврия".

Ситуация на Таврическом направлении: что известно

В воскресенье, 5 ноября, Александр Тарнавский сообщил, что оккупанты продолжают нести потери в живой силе.

По его словам, на Таврическом направлении враг нанес 8 авиаударов, 56 ударов дронами, провел 42 боевых столкновений и совершил 826 артобстрелов.

Военачальник отметил, что украинские военные "стойко держат оборону" и на Авдеевском направлении.

"Безуспешными были наступательные действия противника в районах Новокалиново, Авдеевки, Опытного и Первомайского", — говорится в сообщении.

Напомним, 2 ноября Тарнавский заявил, что Вооруженные силы Украины уничтожили вражеский самолет-штурмовик Су-25 на Таврическом направлении.

Также, 14 октября в Институте изучения войны сообщили, что российские войска готовятся к обороне Крыма и левого берега Херсонской области. Оккупанты опасаются украинских операций на островах Днепра и высадки на левом берегу Херсонской области. Поэтому враг строит инженерные сооружения и устанавливает мины.