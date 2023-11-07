"Подарунок для Путіна": РФ провокує нову війну в Європі: Захід має втрутитися, — Foreign Affairs

За даними журналістів, через ще одну війну на європейському континенті західна допомога Києву може скоротитися. Конфлікт відверне увагу від військових планів Кремля щодо України.

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Нещодавні тривожні події в Балканському регіоні вказують на загрозу з боку РФ, що зростає. Голова Кремля Володимир Путін потенційно може відкрити другий фронт у Європі, зазначають експерти, про що повідомляється в публікації Foreign Affairs.

Колишній офіцер американської розвідки Девід Шедд та Івана Стреднер, яка досліджує російські стратегії та військові доктрини, попереджають, що Захід має завадити російському президенту вивести давній конфлікт між Сербією та Косово на новий виток.

У вересні у Вашингтоні відзначали небувале за останні роки нарощування сербських військ на кордоні з Косово на тлі в регіоні, що зростає.

Передували цьому сутички між 30 добре озброєними етнічними сербами та патрулем у Косово. У підсумку — четверо загиблих.

Багато що вказує на те, що це не просто наслідок звичної напруженості, яка зберігалася останніми роками.

І на тлі війни в Ізраїлі інцидент на Балканах залишився практично непоміченим, автори публікації оцінюють цю подію як тривожну.

Нова війна на Балканах в інтересах Кремля

У статті докладно описуються двосторонні відносини РФ і Сербії й те, чому Кремль прагне роздмухати полум'я історичного конфлікту.

Нині затриманий лідер боснійських сербів Ратко Младич, 16 квітня 1994 року

"Москва, яка не визнає незалежності Косова, роздмухує полум'я за допомогою інформаційних операцій, щоб посіяти недовіру між сербами та косоварами й розповсюдити агресивний посил, щоб поляризувати регіон по етнічній і релігійній лініях", — ідеться в публікації.

Зростання напруженості між Сербією і Косово, яке проголосило свою незалежність у 2008 році, створить додаткове навантаження на ресурси НАТО і підірве вплив США в Європі.

Нова війна на європейському континенті означає, що можливості для західної допомоги Україні скоротяться. Для світової спільноти це буде ще одна точка на карті, яка відверне від військових планів РФ щодо України, що стане "навіть більшим подарунком для Путіна".

Путін хоче, щоб Москва була єдиним надійним перемовником на Балканах, і це надасть Кремлю важелі впливу на західні країни.

Президент Сербії Александр Вучич, який розширює свої зв'язки з РФ від початку війни в Україні, теж отримує політичну вигоду від напруженості на Балканах — спосіб довести свою політичну значущість і зберегти контроль.

Вучич потребує допомоги Путіна. Белград отримує вигоду з пільгових російських енергоносіїв, ба більше, Сербія і РФ підтримують співпрацю у військово-технічній галузі.

"Росія також озброїла Сербію і домоглася ще більшої залежності енергетичної системи Сербії від своїх компаній, шляхом постачання нафти й газу за низькою ціною. Москва пообіцяла Белграду, що блокуватиме спроби Косова вступити в ЄС", — зазначили автори, додавши, що попередження голови російського МЗС Сергія Лаврова про те, що в "Європі наростає ще один вибух" можуть бути не більше ніж бравадою.

РФ роздмухує полум'я сербсько-косовського конфлікту, пропаганда Белграда звучить у російських ЗМІ. Путін також намагається виправдати окупацію українських територій незалежністю Косово.

НАТО має створити коаліцію на чолі зі США, яка б змогла чинити тиск на Белград і Москву, щоб зупинити спроби дестабілізувати становище.

Нагадаємо, що 1 листопада президент Сербії розпустив парламент, а також назвав дату, коли в країні відбудуться позачергові вибори.

Також Фокус у своєму матеріалі розбирався в тому, коли саме Залужний може перетворитися на політичного конкурента для Зеленського.