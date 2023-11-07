"Гарний імпортний сувенір": військовий розповів про гранату, яка вбила помічника Залужного (фото)

Гранати DM51 на передовій рідкісні і здебільшого у бійців вони зберігаються на поличках, як сувеніри. Нефронтова людина, впевнений експерт, могла не знати, що вона бойова.

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Німецька граната, яка забрала життя Геннадія Частякова - помічника головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, зовні дуже нагадує сувенір, тому не фронтова людина могла не знати, що вона бойова. Про це сказав військовий експерт Сергій Флеш.

За його словами, гранати DM51 на передовій рідкісні і здебільшого у бійців вони зберігаються на поличках, як сувеніри.

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"Вона повністю пластмасова і виглядає як іграшка. Стороння людина подумала б, що це — сувенір. Вона розбирається на 2 частини — використовується як наступальна, так у неї розліт уламків дуже маленький,а в нерозбірному варіанті вона використовується, як оборонна. Тут достатньо просто повернути чеку, і вона розірветься", — розповів він.

Сергій Флеш порівняв імпортну гранату із вітчизняною і зауважив, що в останній після того, як вирвали чеку, спрацьовує взривник, а вже за 4 секунди вибухає сама граната. У німецькій гранаті механізм дещо інший.

"Тут проблема в тому, що вона зроблена так, що якщо ви висмикнете чеку, то вона просто буде мовчки лежати і зірветься через 4 секунди", — розповів експерт.

Він зауважив, що будь-який військовий, хто крутив цю гранату в руках, знає, що вона пластмасова зовні і схожа на стилізовану туалетну воду чи іграшку.

"Не фронтова людина могла не зрозуміти, що це бойова граната. Даю вам 100%. У багатьох у ЗСУ на фронтах вони стоять на столах та тумбочках, як гарний імпортний сувенір", — вважає Сергій Флеш.

Граната DM51

Загибель помічника Залужного Геннадія Частякова: що відомо

6 листопада стало відомо, що в селі Чайки на Київщині вибухнула граната. Загинув 39-річний військовий. ЗМІ повідомили, що загиблим виявився помічник головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного Геннадій Частяков.

Журналіст Андрій Цаплієнко повідомив, що Геннадій Частяков прийшов додому та приніс із собою з роботи пляшку алкоголю та три гранати німецького виробництва, які йому подарували на роботі. Він нібито дістав одну з гранат і почав показувати, як із нею поводитися. Його син перебував поруч.