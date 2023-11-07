"Ми закінчуємося": у ЗСУ пояснили, чому необхідно посилити мобілізацію

У ЗСУ розповіли, що військові на війні гинуть і отримують поранення, тому є потреба в тому, аби "освіжити людей на передовій".

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Військовий психолог і офіцер ЗСУ Андрій Козінчук вважає, що фронт потребує свіжих сил, адже військові гинуть і отримують поранення. Про це він повідомив у коментарі ТСН.ua.

"Потреба у свіжих силах на фронті є величезною — ми вже закінчуємося. Люди на війні, на жаль, гинуть, а є ще й поранені. Особисто я зараз із травмою перебуваю не у війську, а у шпиталі, і хтось замість мене виконує мою роботу. Люди поступово йдуть, шпиталі переповнені", — заявив він.

Військовий розповів, що в його підрозділі почали звільнятися бійці, яким по 60 років. Ті, хто продовжує воювати, вже стомлені, виснажені та з контузіями, тому є потреба в тому, аби "освіжити людей на передовій".

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Мобілізація в Україні: у Раді розповіли, чи буде посилення призову (відео)

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко вважає, що в Україні можуть посилити мобілізацію.

"Будуть ухвалені відповідні рішення щодо посилення мобілізації", — сказав Олександр Коваленко.

Проте він не вважає, що мобілізуватимуть майже всіх чоловіків. На його думку, в Україні є перша кількість чоловіків, які непридатні для виконання функцій військовозобов'язаного чи захисника України, оскільки вони є латентними сепаратистами.

Натомість ЗСУ потрібні вмотивовані та патріотично налаштовані люди. Коваленко наголосив, що люди з вулиці можуть виявитися агентами російських спецслужб, яких ворог міг напрати на полігон.

За словами Олександра Коваленка, Російська Федерація має більший мобілізаційний ресурс. Проте завдання України, окрім мобілізації, полягає в покращенні системи управління ресурсами, технічним забезпеченням. Експерт переконаний, що це може створити паритет попри те, що у ворога буде кількісна перевага.

Нагадаємо, Фокус писав, що секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що через "божевільного сусіда" служити доведеться всім. Проте колишній командир роти в батальйоні "Айдар" Євген Дикий вважає, що слова "служити або воювати будуть усі" не зовсім справедливі, якщо дивитися на цифри.

Юристка Марія Звягінцева назвала 13 категорій чоловіків, яких можуть мобілізувати лише за власним бажанням. Зокрема, такі громадяни мають право на відстрочку від призову.