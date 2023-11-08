Україна допомогла Молдові евакуювати людей із сектора Гази, — Санду

За словами президента Молдови, місія з евакуації молдовських громадян із сектора Гази тривала майже місяць.

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Україна і Румунія брали участь в евакуації громадян Республіки Молдова з території сектору Гази. Про це написала президентка Молдови Майя Санду в соціальній мережі X 7 листопада.

Майя Санду висловила подяку президентам Володимиру Зеленському та Клаусу Йоганнісу за зусилля Києва та Бухареста з евакуації молдовських громадян. За її словами, місія тривала майже місяць.

Санду подякувала Україні та Румунії Фото: Скриншот

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News Maker пише з посиланням на Майю Санду, що із сектору Гази до Єгипту вдалося евакуювати 36 громадян Молдови.

"Сьогодні наші громадяни перетнули прикордонний пункт Рафах і зараз прямують до Каїра. (...) Зараз вони перебувають під опікою співробітника консульства МЗСЄІ, який зустрів їх на пункті пропуску", — повідомила президент Молдови.

За словами глави пресслужби МЗСЄІ Ігоря Захарова, частина громадян в останній момент відмовилися виїжджати з міркувань безпеки.

Нагадаємо, ізраїльські військові 13 жовтня у своїй заяві попередили, що жителі північної частини Сектора Гази за 24 години мають евакуюватися на Південь, оскільки "найближчими днями" ЦАХАЛ активно діятиме в місті.

Речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко 1 листопада повідомив, що МЗС України та українські посольства почали підготовчий етап евакуації українців із Сектора Гази. За його словами, в актуальному списку охочих виїхати зараз 358 осіб.