"Прикриваються цивільними": партизани проникли на ракетний завод у Москві (фото, відео)

За даними підпілля, росіяни планують запустити виробництво ракет тільки до жовтня 2024 року, але вже зараз там виробляють ударні безпілотники і компоненти до боєприпасів.

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Партизанам вдалося отримати інформацію про новий виробничий центр ракетних технологій, що розташований у столиці РФ, у житловому районі Некрасівка, у межах промислового комплексу "Руднево". Про це повідомляє партизанський рух "Атеш" у Telegram-канал.

У підпіллі дізналися, що окупанти мають намір використати завод для виробництва і тестування різноманітних типів ракет, включно з ракетами для протиповітряної оборони.

"Територія займає майже 100 тис. кв. метрів. Раш*сти навіть у цьому випадку не упустили шансу прикритися цивільними, адже об'єкт розташований у спальному районі, за 500 метрів від житлових будинків", — зазначають в "Атеш".

Окупанти заявляють, що планують запустити виробництво ракет тільки до жовтня 2024 року, але, за даними партизанів, на заводі вже виробляють ударні безпілотники і компоненти до ракет.

Нагадаємо, що представник ГУР Міноборони генерал-майор Вадим Скібіцький в інтерв'ю "РБК-Україна" повідомив, що Росія почала поступово нарощувати виробництво ракет з весни, шукаючи шпарини в міжнародних санкціях. За його словами, ворогу вдалося налагодити виробництво ракетного озброєння і підтримувати його на достатньому рівні, зокрема про це свідчить те, що показники минулого року були майже такі самі.

Аналітики Інституту вивчення війни у звіті за 6 листопада повідомили, що Росія змогла збільшити запаси високоточних ракет швидше, ніж передбачалося. За інформацією представника ГУР Вадима Скібіцького, ворог має в резерві 870 високоточних оперативно-стратегічних і стратегічних ракет.